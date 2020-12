Langenhagen

Ein aufmerksamer Ladendetektiv hat in einem Langenhagener Supermarkt drei Dieben einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie die Polizei mitteilte, hatten die 39, 46 und 52 Jahre alten Männer am Mittwoch gegen 14.10 Uhr in einem Supermarkt an der Hans-Böckler-Straße drei Wodka-Flaschen in einen Rucksack gesteckt und an der Kasse nicht bezahlt. Ein Ladendetektiv beobachtete die Männer und stellte sie nach dem Passieren des Kassenbereiches. Die hinzugerufene Polizei nahm die drei Verdächtigen fest.

Zwei von ihnen, die keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, werden im beschleunigten Verfahren wegen der gemeinschaftlichen Tat einem Richter vorgeführt. Beim 46 Jahre alten Mann war der Tatbeitrag dafür nicht ausreichend. Er konnte das Polizeikommissariat wieder verlassen.

Von Frank Walter