Langenhagen

Wie in jedem Jahr ruft die Nabu-Ortsgruppe Langenhagen Ende August zur europäischen Fledermausnacht – der Batnight – auf. Der diesjährige Termin ist für Sonnabend, 29. August, geplant. Die Exkursion beginnt um 20 Uhr und dauert bis circa 22.30 Uhr. Treffpunkt für alle Fledermausfreunde ist der Parkplatz am Klärwerk, An der neuen Bult, in Langenhagen.

Zunächst gibt es eine kurze Einführung über die Lebensweise und Population der Tiere. Daran schließt sich dann eine Wanderung an die Orte an, wo Fledermäuse zu später Stunde zu entdecken sein könnten, teilt der Langenhagener Nabu-Chef Ricky Stankewitz mit.

Beobachtung der nächtlichen Beutezüge

Jedes Jahr organisiert der Nabu seit 1997 die Fledermausnacht, um auf die eher im Verborgenen lebenden Tiere, die zum großen Teil in ihrer Art als bedroht gelten, aufmerksam zu machen. Wenn das Wetter mitspielt, können Fledermausfreunde die kleinen nachtaktiven Tiere in dieser Nacht sogar zu sehen bekommen. Von den mehr 20 Arten, die in Deutschland heimisch sind, kann auch in Langenhagen der einen oder anderen Art begegnet werden, verspricht Fledermausexperte Stankewitz. Um beispielsweise einem Abendsegler oder einer Zwergfledermaus zu begegnen, können Interessierte gemeinsam mit dem Nabu auf die Pirsch gehen.

Tipps für den fledermausfreundlichen Garten

Auch Nisthilfen der fliegenden Säugetiere sollen bei der nächtlichen Führung zu sehen sein. Vom Nabu bekommen Besucher nützliche Tipps, wie relativ einfach jeder künstlich geschaffene Einrichtungen als Nistmöglichkeiten der Tiere nachbauen kann – etwa, um den heimischen Garten fledermausfreundlicher gestalten zu können.

Weil der Spaziergang über den Abend hinausgeht, dürfen Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen mitmachen. Der Nabu empfiehlt, an Mückenschutz zu denken. Innerhalb der Führung werden Abstand- und Hygieneregeln eingehalten. Wegen weiterer aktuellen Corona-Bestimmungen gibt es außerdem eine Teilnehmerliste.

Kinder unter 14 Jahren und Mitglieder des Nabu dürfen kostenlos an der Fledermausnacht teilnehmen. Alle anderen Interessierten bezahlen 2 Euro. Weitere Informationen und Anmeldungen sind bei Ricky Stankewitz per E-Mail an ricky.stankewitz@nabu-langenhagen.de sowie unter Telefon (0511) 27082019 abrufbar.

Von Katja Spigiel