Lärm einer Motorsäge treibt Umweltschützer um

Langenhagen

Wenn Wolfgang Kindel das Geräusch einer Kettensäge hört, dann sträuben sich bei ihm die Nackenhaare. So zuletzt geschehen am vergangenen Sonnabend. Die Kronen einer Kastanie und einer Linde wurden an der Ecke Walsroder Straße und Eickenhof zu seinem Bedauern massiv gekürzt. Seit Jahren kämpft der 76-Jährige für eine Baumschutzsatzung in Langenhagen.

Nach Meinung von Kindel, der vor seiner Pensionierung als Polizeibeamter für Umweltdelikte tätig war, sei durch das Absägen der Baumspitzen das Erscheinungsbild ruiniert worden. „Bäume prägen ein Ortsbild“, sagte der Langenhagener, den das Einkürzen nach eigenen Angaben richtig ärgert. Der Umweltschützer befürchtet, dass die gestutzte Kastanie sowie die Linde in den nächsten Jahren von einem Pilz befallen werden könnten. Zudem sorgt er sich um die Vögel und Eichhörnchen, deren Lebensraum so verloren ginge.

Zahnarzt Igor Besovic von der dortigen Praxis berichtete indes, dass die Baumfällarbeiten keine böse Absicht gewesen seien. Seine Praxis habe sich bei der Stadtverwaltung gemeldet. Da die Bäume nicht im Bebauungsplan eingetragen sind, habe die Verwaltung die Praxis aufgefordert, selbstständig Baumfäller zu beauftragen. „Das haben wir auch getan“, sagt er auf Anfrage.

Zahnarzt kann Bedenken verstehen

Peu à peu seien die Äste abgesägt worden, berichtet Besovic weiter. Dabei stellten die Arbeiter fest, dass auch dicke Äste morsch gewesen seien. Die Arbeiten seien also notwendig, da sonst Zweige beim nächsten Unwetter auch Menschen hätten treffen und verletzen können. „Kaputte Autos hatten wir schon.“ Die Bäume sehen nun kahl aus, räumt der Zahnarzt ein. Er verstehe die Bedenken. Aber im Frühjahr seien sie wieder grün und würden wachsen. „Wir hätten gerne noch mehr Bäume, aber die Sicherheit für unsere Patienten geht vor.“

Indes kämpft Kindel seit Jahren für eine Baumschutzsatzung in Langenhagen. Wegen der aktuellen Klimadebatte will er die Satzung wieder voranbringen, die von der ehemaligen Bürgermeisterin Susanne Schott-Lemmer in ihrer Amtszeit von 2001 bis 2006 abgeschafft worden war. Im jüngsten Petitionsausschuss hatte Kindel sein Anliegen vorgetragen. „Meine Petition ist positiv aufgenommen worden und soll anderen Ausschüssen vorgelegt werden “, sagte der 76-jährige Umweltschützer.

Rat berät über Klimanotstand

Debattiert wird das Klima weltweit und in der Flughafenstadt auch am Montag, 27. Januar, ab 18 Uhr im Rat. Dort soll ein gemeinsamer Antrag von SPD, CDU, Grünen/Unabhängige, BBL und Linken zum Thema Klimanotstand verabschiedet werden. In der Begründung heißt es: Der Rat und die Verwaltung der Stadt Langenhagen sollen ab sofort die Auswirkungen auf das Klima bei allen Entscheidungen und bevorzugen Lösungen berücksichtigen, die sich in Übereinstimmung mit den Zielen der Agenda 2030 positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken.

Von Katerina Jarolim-Vormeier