Der Arbeitsmarkt bietet noch viele offene Stellen

Langenhagen

In der Stadt sind Ende Januar 1900 Menschen ohne Job. Das geht aus der am Donnerstag präsentierten Erwerbslosenstatistik der Agentur für Arbeit in Langenhagen hervor. Damit ist die Arbeitslosenzahl von Dezember auf Januar um 179 Menschen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sind das aber 18 weniger. Die Quote beträgt 6,3 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 6,5 Prozent.

Holger Habenicht, Sprecher der Arbeitsagentur Hannover, hob bei der Präsentation hervor, dass die Konjunktur langsam an Fahrt verloren habe. Doch auch saisonal sei der leichte Anstieg zu erklären. Das spiegele sich auch in der geringeren Nachfrage nach Fachkräften aus den Bereichen Gastronomie, Bau und Handwerk wider.

Kurzarbeitergeld bewahrt vor Entlassung

Allerdings drückten speziell die Beschäftigten aus dem Handwerk und dem Bau nicht auf die Erwerbslosenzahlen. Denn die dort Tätigen erhielten das sogenannte Kurzarbeitergeld. Mit diesem speziellen Instrument würden Entlassungen vermieden, sagt Habenicht. Zugleich hätten die Arbeitgeber so die Chance, beim Anziehen der Konjunktur sofort wieder auf ihre Mitarbeiter zurückgreifen zu können.

In Langenhagen würden aktuell speziell in der Logistikbranche Fachkräfte sowie Lastwagenfahrer gesucht. Auch im Pflegebereich sei die Nachfrage sehr hoch, so Habenicht. Daneben sei die Nachfrage nach Experten und Fachkräften, etwa aus dem Sektor Elektrotechnik ungebremst. Der Sprecher betont in diesem Zusammenhang, dass die Jobcenter auch Menschen qualifizierten, die noch in einer Beschäftigung seien. Und die Jugendlichen, die im Sommer aus der Schule abgehen, erinnert Habenicht, jetzt die Zeit für eine Bewerbung für einen Ausbildungsplatz zu nutzen.

Von Sven Warnecke