Langenhagen

Das größte und vermutlich teuerste Bauwerk der Stadtgeschichte kommt trotz der Corona-Pandemie gut – und damit planmäßig – voran. Die Rede ist vom neuen Gymnasium an der Theodor-Heuss-Straße vis-à-vis der Langenhagener Wasserwelt. Nun ist dort bei trophischen Temperaturen das Richtfest gefeiert worden.

Langenhagens Stadtbaurat Carsten Hettwer, qua Amtes Bauherr, zeigte sich bei der Zeremonie durchaus glücklich und stolz, dass der beeindruckende Bau bislang so reibungslos geklappt hat. Er sprach „von einem mächtigen Bau“. Trotz der Corona-Pandemie hätten die beteiligten Gewerke dennoch geliefert.

Im August 2022 sollen Schüler einziehen

Bei dem neuen Gymnasium ist viel natürlicher Baustoff – Holz – verbaut worden. Quelle: Sven Warnecke

Und in der Tat, die Maße bei Langenhagens größtem Bauprojekt in der jüngeren Stadtgeschichte sind durchaus beeindruckend. Auf einer Brutto-Geschossfläche von etwa 30.000 Quadratmetern sollen ab August 2022 etwa 1760 Schüler im Sekundarbereich I und II unterrichtet werden, heißt es vom Stadtbaurat. Die Kosten werden auf circa 98 Millionen Euro veranschlagt.

Doch mit dieser Investition in die Schulen hört die Stadt nicht auf – im Gegenteil. Vielmehr stehen mehrere millionenschwere Neubauten an der IGS Langenhagen sowie an der IGS Süd an. „Eine gute Bildung gehört unbedingt dazu“, betonte Hettwer beim Richtfest.

Schulleiterin vergleicht Holz mit ihren Schülerinnen und Schülern

Bauherr und künftige Hausherrin: Die kommissarische Leiterin des Gymnasiums Silke Kaune schlägt unter den Augen des Ersten Stadtrats und Baudezernenten Carsten Hettwer symbolisch einen Nagel in einen Holzbalken. Quelle: Sven Warnecke

Auf das neue Gymnasium freut sich auch dessen kommissarische Leiterin Silke Kaune. Sie sprach bei dem Bau ebenfalls von einer „Investition in die Zukunft“. Eine Schule brauche „Herz, Verstand und eine Seele“, sagte sie. Das werde allein durch den Verbau von so viel Holz deutlich: Holz wachse und bewege sich. Gleiches gelte für die Schülerinnen und Schüler, betonte die Schulleiterin.

Imposant ist das gesamte neue Schulgebäude. Neben dem vielfach verbauten Holz dominiert Beton in verschiedenen Qualitäten. In der künftigen Aula des neuen Gymnasiums erstrecken sich in gut elf Metern Höhe fünf imposante Fachwerkträger über die Deckenlänge. Jeder von ihnen weist eine Spannweite von stolzen 20 Metern auf. Dabei handelt es sich um eine „aufwendige Sonderkonstruktion“, berichtete Bauleiter Andreas Perl. Die Fachwerkträger sollen auch nach der Ausstattung der Decke mit einer Akustikverkleidung noch sichtbar bleiben.

Hettwer: Holz ist nachhaltig und langlebig

Doch das vielfach verbaute Holz dient weniger ästhetischen Zwecken, sondern vielmehr der Nachhaltigkeit. Zumal das Material auch noch wesentlich langlebiger sei, betonte Stadtbaurat Hettwer.

Komplett aus Beton ist am künftigen Gymnasium indes nur das Erdgeschoss. Für eine mögliche Stadtbahnlinie, die später entlang der Theodor-Heuss-Straße angelegt werden soll, musste die Ebene erschütterungssicher gebaut werden. Und mit der Verlängerung vom derzeitigen Endhaltepunkt an der Bothfelder Straße zur Pferderennbahn sei mit dem Schulneubau durchaus bald zu rechnen, heißt es optimistisch aus dem Langenhagener Rathaus.

Stadt investiert mehrere Hundert Millionen Euro in Schulen

Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer nutzte das Richtfest nun, um seiner Verwaltung ein großes Kompliment zu machen. Denn trotz Corona – einhergehend mit dem weithin beklagten Baustoffmangel – sei es seinen Mitarbeitern stets gelungen, auch bei Engpässen Lösungen zu finden, damit der eng gesteckte Zeitplan eingehalten werden könne.

Auf dem Gelände neben der Pferderennbahn türmt sich viel Baumaterial. Quelle: Sven Warnecke

Und dieser ist durchaus sportlich. Denn parallel soll es bis 2026 abschnittsweise an der IGS Süd weitergehen, kündigt Hettwer an. Und nicht nur dort: Auch die IGS an der Konrad-Adenauer-Straße steht mit einem Um- und Neubau an. Für beide Bildungsstätten wird mit Kosten in Höhe von jeweils etwa 90 Millionen Euro kalkuliert. „Für unsere Kinder können wir nicht genug tun“, begründete Stadtbaurat Carsten Hettwer diese immensen Investitionen.

Von Sven Warnecke