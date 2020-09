Langenhagen

Die Paracelsus-Klinik am Silbersee Langenhagen hat einen neuen Pflegedirektor. Der 55-jährige Carsten Schock hat zum 1. September die Stelle von Nils Dettmann übernommen, der nach acht Jahren neue Aufgaben in dem Krankenhauskonzern angeht.

Mit ihren sechs Fachbereichen und den medizinischen Schwerpunkten Innere Medizin und Orthopädie bietet die Paracelsus-Klinik in Langenhagen für den neuen Mann an der Spitze der Pflege ein großes Betätigungsfeld. „Ich habe mir drei Ziele vorgenommen: Zum einen möchte ich die ausgezeichnete Arbeit meines Vorgängers fortsetzen, zum anderen nach meiner Einarbeitungszeit eigene Akzente für eine weitere Steigerung der Qualität in der Pflege setzen“, sagt Schock. „Mein drittes Ziel ist es, mich intensiv um den Erhalt und die Anwerbung qualifizierter Gesundheitsfachkräfte im immer enger werdenden Arbeitsmarkt zu kümmern.“

Viel Erfahrung vorzuweisen

Für seine neue Position bringt Schock 35 Jahre Krankenhauserfahrung, davon 25 in leitender Position mit. Der staatlich geprüfte Krankenpfleger absolvierte seine Ausbildung am Kreiskrankenhaus in Lehrte. Nach einem Praxisjahr belegte er anschließend erfolgreich einen Lehrgang zum staatlich anerkannten Pflegedienstleiter. Ab 1992 folgten mehrere Positionen vom Oberpfleger bis zum Pflegedienstleiter unter anderem in der Klinik Hoher Meißner im hessischen Bad Sooden-Allendorf, im städtischen Krankenhaus Hildesheim, der heutigen Helios-Klinik, und in der Klinik Niedersachsen in Bad Nenndorf. Parallel studierte er ab 1999 und machte seinen Abschluss als staatlich geprüfter Betriebswirt in der Fachrichtung Personalwirtschaft.

Zuletzt war Carsten Schock seit 2010 neun Jahre lang Pflegedienstleiter des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin und von Juli 2019 bis August 2020 Inspizient Gesundheitsfachberufe beim Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr in Koblenz. Darüber hinaus kannte der neue Pflegedirektor die Klinik in Langenhagen bereits persönlich, weil sein Sohn 1999 in der Paracelsus-Klinik geboren wurde und er zusammen mit seinem Vorgänger Nils Dettmann die Krankenpflegeausbildung absolviert hatte. Derzeit pendelt der Familienvater täglich die 45 Kilometer von seinem Wohnort Giesen, nördlich von Hildesheim, nach Langenhagen.

Von Stephan Hartung