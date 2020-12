Langenhagen

Bereits während des ersten Corona-Shutdowns ab Mitte März haben die katholischen Pfarrgemeinden Liebfrauen und Zwölf-Apostel in Langenhagen die Aktion „Worte der Zuversicht“ gestartet. Nun haben Anrufer ab sofort und bis zum Sonntag, 10. Januar, erneut die Möglichkeit jeden Tag neue, auf Band gesprochene, gesungene oder gebetete Gedanken, Lieder und Geschichten zu hören. Außerdem werden auch in diesem Jahr gemeinsam gleich mehrere Weihnachtsgottesdienste und Krippenandachten angeboten.

„Worte der Zuversicht“ auch während der Weihnachtszeit

„Wir hoffen, viele Anrufer mit der Aktion ,Worte der Zuversicht’ zu erfreuen“, sagt Vera Spittmann von der Liebfrauengemeinde. Unter den Rufnummern (05 11) 9 61 99 46 und 96 91 99 45 sind die Worte abhörbar. Die Liebfrauengemeinde bietet außerdem am Sonnabend, 5. Dezember, um 17 Uhr einen Lichtergottesdienst im Hof der Liebfrauenkirche und am Sonntag, 13. Dezember, um 17 Uhr eine Taizé-Andacht in der Liebfrauenkirche an der Karl-Kellner-Straße 67 an.

Andachten statt Krippenspiel

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen die traditionellen Krippenfeiern mit Krippenspiel am 24. Dezember zwar ausfallen, doch sowohl die Liebfrauengemeinde als auch die Zwölf-Apostel-Kirche werden jeweils drei kurze Krippenandachten für Familien organisieren. In der Zwölf-Apostel-Kirche am Weserweg 3 beginnen die drei Andachten um 15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. In der Liebfrauenkirche geht es jeweils eine halbe Stunde eher los, also um 15 Uhr, 16 Uhr und 17 Uhr. Für Erwachsene organisieren die Gemeinden eine Krippenandacht um 19 Uhr in der Liebfrauenkirche.

Auch Weihnachtsgottesdienste seien in beiden Gemeinden geplant, kündigt Spittmann an. Die Weihnachtsmessen in der Zwölf-Apostel-Kirche beginnen Heiligabend um 20 Uhr, am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, um 11 Uhr und am zweiten Weihnachtstag um 9 Uhr.

Für Gottesdienste telefonisch anmelden

Die Liebfrauenkirche plant ihre Weihnachtsmessen für Heiligabend um 22 Uhr, für den ersten Weihnachtstag um 9 Uhr und für den zweiten Weihnachtstag um 11 Uhr. Aktuelle Informationen zu den jeweiligen Terminen finden Interessierte auf der Internetseite der Liebfrauengemeinde unter www.liebfrauen-gemeinde.de. Für alle Andachten und Gottesdienste ist aufgrund der Corona-Regeln zum Infektionsschutz eine telefonische Anmeldung bei dem Pfarrbüro unter (05 11) 73 45 32 notwendig.

