Langenhagen

An der Theodor-Heuss-Straße – einen Steinwurf von der Wasserwelt Langenhagen entfernt – entsteht auf der aktuell größten Baustellen der Stadt das neue Gymnasium. Die Zahlen sind durchaus beeindruckend: Das Areal ist gut 44.000 Quadratmeter groß, es werden dort mehrere Gebäude mit einer Bruttogrundfläche von etwa 29.000 Quadratmetern errichtet. Enthalten sind auch zwei Drei- und Zweifeld-Turnhallen.

Diese sollen nach Fertigstellung ab August 2022 auch den Langenhagener Sportvereinen zur Verfügung stehen, sagte jetzt bei einer Besichtigung von CDU-Vertretern Carsten Hettwer. Er ist nicht nur Stadtbaurat, sondern qua Amtes auch Bauleiter. Seinen Angaben zufolge werden in das ehrgeizige Projekt mindestens 85 Millionen Euro investiert. Kalkuliert wird mit einer Spanne von 15 Prozent weniger – oder auch mehr – Kosten.

Stadt kalkuliert mit gut 100 Millionen Euro Baukosten

Angesichts der allgemeinen Baukostensteigerung – auch wegen der Knappheit an Materialien – rechnet Hettwer indes mit einem höheren Endpreis, sodass wohl knapp 100 Millionen Euro in das neue Gymnasium fließen werden.

Zur Galerie Die CDU Langenhagen schaut sich auf Langenhagens größter Baustelle um.

Doch die gut 1800 Schülerinnen und Schüler sowie die etwa 200 Lehrkräfte, Hausmeister und Techniker dürfen sich durchaus auf das neue Gymnasium freuen. Denn der gewaltige L-förmige Bau mit gut 180 mal 200 Metern Länge und Breite beinhaltet nicht nur modernste Technik, sondern auch einige andere Raffinessen. So kommen die einzelnen, siebenzügigen Jahrgangsstufen etagenweise in den vier Gebäudekomplexen unter. Neun Lichthöfe bieten nicht nur Ausblick, sondern sollen etwa auch für den Unterricht genutzt werden können. Zudem werden Sportbereich und Mensa klar von den Unterrichts- und Fachräumen getrennt.

Schüler können in luftiger Höhe Pause machen

Als Besonderheit kennzeichnet den Bau auch ein etwa 5000 Quadratmeter großer Pausenhof im Obergeschoss. Dieser ergänzt den circa 7000 Quadratmeter großen ebenerdigen Schulhof. In der ersten Etage soll das Areal zudem begrünt und entsprechend einladend daherkommen. Von dort führt eine große Freitreppe zum anderen Schulhof und zum Außengelände. In der ersten Etage bleibt der Zutritt nach Schulschluss den Gymnasiasten vorbehalten. Im Erdgeschoss sind vorrangig Fach- und Verwaltungsräume sowie die Aula als Herzstück der Schule untergebracht. Die Freianlagen – sie sollen auch von der Allgemeinheit genutzt werden dürfen – und Außensportflächen werden gut 15.000 Quadratmeter belegen.

Diese Investitionen stehen demnächst noch an In Langenhagen ist mit dem Neubau des Gymnasiums noch lange nicht Schluss mit den millionenschweren Investitionen. Nach Auskunft von Stadtbaurat Carsten Hettwer soll es in Kürze mit der IGS Süd an der Angerstraße weitergehen. Dort soll die Schule für etwa 91 Millionen Euro zum großen Teil neu gebaut werden. Hettwer geht dort von einem unmittelbar bevorstehenden Baustart aus. In etwa die gleiche Summe wird der Bau der IGS im Bereich des derzeitigen Schulzentrums an der Konrad-Adenauer-Straße verschlingen. Anders als aktuell beim neuen Gymnasium spricht der Stadtbaurat von einer „Operation am offenen Herzen“. Denn dort werde künftig parallel zum Schulbetrieb gearbeitet. Momentan läuft noch der Architektenwettbewerb dazu. Er rechnet aber bereits im nächsten Jahr mit dem Baustart. Anders sieht es bei dem von den Oppositionsparteien kritisierten, aber von der politischen Mehrheit beschlossenen Rathausausbau für weitere etwa 70 Millionen Euro aus. Für dieses Projekt gibt es momentan noch keinen Zeitplan. swa

Einziger Wermutstropfen könnte aktuell nur die avisierte Verlängerung der Stadtbahn bis in Höhe der Pferderennbahn sein. Nach Auskunft von Claudia Hopfe, stellvertretende CDU-Chefin in Langenhagen und Mitglied des Regionsparlaments, wird der Anschluss wohl erst im Jahr 2024 fertiggestellt sein. Ihren Angaben zufolge priorisiere die Regionsverwaltung derzeit wohl den Ausbau der Gleise in Langenhagens Nachbarstadt Garbsen. Unterdessen hat die Stadt an der Theodor-Heuss-Straße damit begonnen, die neue Buswendeanlage für gut 1,8 Millionen Euro zu bauen.

Rückblick: Vor gut sechs Jahren stellten Fachleute im bisherigen Schulzentrum an der Konrad-Adenauer-Straße einen fehlenden Brandschutz fest. In der Folge musste die Stadt nicht nur ein neues Gymnasium planen, sondern auch für einen Neubau der dort ebenfalls beheimateten IGS sorgen. Dieser soll Hettwers Angaben zufolge nach dem aktuell noch laufenden Architekturwettbewerb bereits im nächsten Jahr in Angriff genommen werden. Das Investitionsvolumen wird sich vermutlich in gleicher Höhe wie beim Gymnasium bewegen.

Viel Holz wird im neuen Gymnasium verbaut

Außergewöhnlich ist auch das verwendete Material – die Schule entsteht in sogenannter Holz-Hybrid-Bauweise. Soll heißen, es wird massiv mit nachwachsendem Rohstoff gearbeitet. Gut 1300 Kubikmeter Lärchen-, Fichten- und Buchenholz wurden verbaut. Doch das habe auch einige Probleme nach sich gezogen, berichtete Hettwer nun bei einem Besuch des Staatsministers und CDU-Bundestagskandidaten Henrik Hoppenstedt. Denn für den Brandschutz habe die Stadt entsprechende Genehmigungen vom zuständigen Innenministerium einholen müssen. Das sei „leider bis heute schwierig, wenn viel Holz verwendet wird“, betonte der Stadtbaurat. Nach seinem Dafürhalten müsste das Genehmigungsverfahren deutlich vereinfacht werden. Denn Holz sei nachhaltig.

Diese Aufgabe wollte Hoppenstedt durchaus mitnehmen, um für Bauherrn das Prozedere künftig zu vereinfachen. Überhaupt zeigte sich der Burgwedeler von dem künftigen Gymnasium beeindruckt. „Egal, wann man nach Langenhagen kommt, irgendwo ist immer eine Großbaustelle zu entdecken.“ Und weiter: „Kompliment, was hier auf die Beine gestellt wird“, betonte der Staatsminister.

Von Sven Warnecke