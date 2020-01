Diese Künstler treten im Frühjahr bei der Mimuse auf

Langenhagen

Mit einem kulturellen Feuerwerk startet die Mimuse ins neue Jahr. Der Höhepunkt ist zweifelsohne das 50-jährige Bühnenjubiläum des Mimuse-Chefs Franz Gottwald. Am Sonnabend, 25. Januar, feiert er ein Fest mit musikalischen und künstlerischen Wegbegleitern. Vorher geben sich noch zwei Künstlergruppen die Ehre, die ein Training der Lachmuskeln garantieren. Einige Auftritte im Frühjahrsprogramm sind bereits ausverkauft. Bitte beachten: Wer seine Tickets für den Theatersaal oder das daunstärs im Vorverkauf besorgt, muss zu den Eintrittspreisen die Vorverkaufsgebühr hinzurechnen.

Lisa Catena , Sarah Hakenberg , Dagmar Schönleber und Robert Griess : „Schlachtplatte – die Endabrechnung“

Jedes Jahr schart der Kölner Kabarettist Robert Griess drei Satirekollegen um sich, um mit Häme und Sprachwitz auf das vergangene Jahr zurückzublicken. In diesem Jahr sind Sarah Hakenberg am Klavier, Dagmar Schönleber, die Punkrockerin mit Westerngitarre, und Lisa Catena dabei. Kein Wahnsinn macht vor den scharfzüngigen Analysten halt: Sie lassen weder Trumps Twitter-Präsidentschaft noch den Pflegenotstand, den Dieselskandal oder das Bundeswehrdesaster unkommentiert. Das Publikum wird am Ende der Show froh sein, dass das Jahr vorbei ist, kündigen die Organisatoren an.

Die satirische Abrechnung „Schlachtplatte – die Endabrechnung“ startet am Sonnabend, 18. Januar, ab 20 Uhr im Theatersaal. Karten kosten zwischen 18 und 22 Euro.

Andrea Bongers : „Gebongt“

Die Powerfrau aus dem Hamsterrad ist wieder da. Ihren „Mutti ist die Beste“-Pullover hat sie allerdings zu Hause gelassen, der hat ausgedient. Stattdessen kämpft sie sich gnadenlos hoffnungsfroh durch das Minenfeld zwischen Gestagen und Östrogen und hat dabei gefährlich die Ruhe weg. Die virtuose Puppenspielerin hat mit ihren textilen Alter Egos ihre ganz eigene Reflexionsgruppe dabei. Ihre felligen Gesellen begleiten sie in der prä- und postklimakterischen Welt.

„Gebongt“ beginnt am Donnerstag, 23. Januar, um 20 Uhr im daunstärs. Karten kosten 18 Euro.

„Franz & Frenz “ – Franz Gottwald 50 years on stage

Feiert am Sonnabend, 25. Januar, sein 50-jähriges Bühnenjubiläum im Theatersaal: Franz Gottwald Quelle: Archiv

Seit 50 Jahren steht Franz Gottwald nun schon auf der Bühne. Das feiert der Gitarrist und Mimuse-Macher mit künstlerischen Wegbegleitern und Freunden. Mit dabei sind der Flamenco-Gitarrist Antonio Andrade, die Chansonsängerin Alix Dudel, der Boogiepianist Niels von der Leyen, die Tänzerinnen Carmen Salado und Raksan, die HAZ-Kolumnisten Imre Grimm und Uwe Janssen sowie die Jazz-Big-Band Lothar Krist Hotfive. Zusammen mit einem guten Dutzend weiterer Künstler bescheren sie dem Publikum einen unvergesslichen Abend.

Das Fest „Franz & Frenz“ beginnt am Sonnabend, 25. Januar, um 20 Uhr im Theatersaal. Karten kosten zwischen 18 und 22 Euro.

Lucy van Kuhl: „Fliegen mit Dir“

Mit dem Gewinn des Kleinkunstpreises Scharfrichterbeil im vergangenen Jahr folgt sie den Spuren von Hape Kerkeling und Urban Priol. In Moderationen und Liedern kommentiert Lucy van Kuhl typische Alltagssituationen und Menschliches. In ihrer authentischen Art ist sie ganz nah bei ihrem Publikum, das zwei Stunden lang in ihre Welt eintaucht. Dabei erzählt sie von Konzertreisen mit der Deutschen Bahn und von Kreuzfahrten, frotzelt über die Berliner Bio-Gesellschaft und besingt die Sehnsucht von Herrn Schmidt.

Das Programm „Fliegen mit Dir“ beginnt am Donnerstag, 30. Januar, um 20 Uhr im daunstärs. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Ulla Meinecke : „Und danke für den Fisch“

Ulla Meinecke. Quelle: Archiv

Ulla Meinecke ist die Grand Dame der poetischen deutschen Popmusik. Ihre Songs sind zeitlos, textlich gibt es bei ihr weder Schnellschüsse noch Kompromisse oder modische Gags. Ihr aktuelles Projekt „Und danke für den Fisch“ mit den Multiinstrumentalisten Ingo York und Reinmar Henschke vereint Klassiker wie „Feuer unterm Eis“, „Die Tänzerin“, „50 Tipps, ihn zu verlassen“ mit neuen, noch nicht veröffentlichten Liedern.

Die Show „Und danke für den Fisch“ beginnt am Sonnabend, 1. Februar, im Theatersaal. Karten kosten zwischen 20 und 24 Euro.

Stefan Waghubinger: „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“

Ausflug auf den Dachboden der Eltern: Der Kabarettist Stefan Waghubinger nimmt sein Publikum mit auf seinen Lebensrückblick. Quelle: Torsten Lippelt (Archiv)

In seinem dritten Soloprogramm hat es Stefan Waghubinger ganz nach oben geschafft. Auf dem Dachboden der Garage seiner Eltern sucht er eine leere Schachtel und findet den, der er mal war, den, der er mal werden wollte, und den, der er ist. Es wird also eng zwischen zerbrechlichen Wünschen und zerbrochenen Blumentöpfen, zumal da noch die Führer der großen Weltreligionen und ein Eichhörnchen auftauchen. Eine tiefsinnige Betrachtung, mal mit feinem Humor, mal mit einer Spur Zynismus.

Das Kabarett „Jetzt hätten die guten Tage kommen können“ beginnt am Donnerstag, 6. Februar, um 20 Uhr im daunstärs. Der Eintritt kostet 19 Euro.

Korff & Ludewig : „Pop Cabaret“

Korff & Ludewigs „Pop Cabaret“ ist eine musikalische Mischung aus knalligem Popkonzert, nachdenklichem Chansonabend und einer gemütlichen Runde mit Freunden in der Küche. Dabei gibt es nichts, worüber Bastian Korff und Florian Ludewig nicht plaudern oder singen: Aus schönen Melodien, Alltagspoesie und viel Humor mixen die beiden einen Unterhaltungscocktail.

Das „Pop Cabaret“ beginnt am Donnerstag, 13. Februar, um 20 Uhr im daunstärs. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Horst Schroth : „Schlusskurve – Die Abschiedstournee“

Nimmt sein Publikum mit auf die „Schlusskurve“: Horst Schroth spielt am Sonnabend, 15. Februar, im Theatersaal Langenhagen. Quelle: Nancy Heusel (Archiv)

Nach rund vier Jahrzehnten macht Horst Schroth Schluss mit dem Tourleben und verabschiedet sich von seinem Publikum, das ihn in all den Jahren treu begleitet hat. Jetzt nimmt er seine Zuschauer mit in die rasante „Schlusskurve“, eine Fahrt ohne Tempolimit durch die besten, beliebtesten und lustigsten Szenen und Nummern. Schroth verspricht eine Wiedersehenstour mit vielen mittlerweile legendären Kabinettstückchen aus den vergangenen Jahren – und, wie kann es anders sein, selbstverständlich gewohnt kongenial begleitet von Kultregisseur Uli Waller.

Die Abschiedstournee „Schlusskurve“ beginnt am Sonnabend, 15. Februar, um 20 Uhr im Theatersaal. Karten kosten zwischen 20 und 24 Euro.

Johannes Flöck : „Verlängerte Haltbarkeit“

Zeigt dem Leben mehr als die frisch geglättete Botoxstirn: Johannes Flöck tritt am Donnerstag, 20. Februar, im daunstärs auf. Quelle: Archiv

„Gut fühlen ist wichtiger als gut auszusehen, und länger leben ist besser als die Alternative“ – das ist das Lebensmotto von Johannes Flöck, das er seinen Zuschauern um die Lebensmitte ans Herz legt. „Es nützt ja nichts, dem Altern nur die frisch geglättete Botoxstirn zu bieten“, findet der Künstler und bietet eine biologisch nachhaltige Frischzellenkur fürs Gemüt an. Themenwelten wie gesunde Ernährung bringen nur einige Einblicke in die „Flöckosophie“ und eine echte Alternative, altersbedingte Veränderungen wieder positiv zu betrachten.

Johannes Flöck präsentiert „Verlängerte Haltbarkeit“ am Donnerstag, 20. Februar, ab 20 Uhr im daunstärs. Karten kosten 18 Euro.

Herbert Knebels Affentheater: „Außer Rand und Band“

„Außer Rand und Band“ ist ein Affentheater-Programm, das es in sich hat. Wieder einmal setzen die Künstler auf die altbewährte Mischung aus herrlich blöden Ensemblenummern, nicht zuletzt die schönen Knebel-Geschichten – darunter von David Bowie, den Bee Gees, Pink Floyd, The Clash, The Who, Creedence Clearwater Revival und Roy Orbison.

Das Affentheater startet am Sonnabend, 22. Februar, um 20 Uhr im Theatersaal. Restkarten gibt es für 24 bis 28 Euro.

Jon Fleming Olsen : „Live mit neuen Liedern“

Mit seiner Band Texas Lightning vertrat er Deutschland beim Eurovision Song Contest und heimste mit dem Hit „No No Never“ Gold und Platin ein. Den Cowboyhut hat der Musiker und Schauspieler Jon Fleming Olsen längst abgelegt. Sein aktuelles Soloalbum „Von ganz allein“ enthält ausschließlich eigene Songs: über das Leben und die Liebe, über Sehnsüchte und Ängste, das Heimkehren und das Ausbrechen.

Die Show von Jon Fleming Olsen beginnt am Donnerstag, 27. Februar, um 20 Uhr im daunstärs. Karten kosten 18 Euro.

Wall Street Theatre: „All Inclusive“

A Cup of Tea? Die beiden Komiker Herr Schultze und Herr Schröder vom Wall Street Theatre treten im Theatersaal auf. Quelle: Archiv

Herr Schultze und Herr Schröder stechen in See. Im Gepäck haben die beiden Wort- und Jonglage-Akrobaten einen Gastspielvertrag für einen Auftritt bei der „Captains Dinner Show“ an Bord des Kreuzfahrtschiffes „MS Arthrosa“. Sie freuen sich auf eine erholsame Zeit bis zu ihrem Einsatz am Ende der Reise. Kaum an Bord, dem Dresscode nach vollkommen falsch gekleidet, müssen sie spontan eine Welcome-Show hinlegen. Das bringt den Entertainmentchef Señor Gonzalez auf den Plan. Dieser sorgt zunehmend dafür, dass die Reise für die beiden zu einem Desaster wird – die Briten sind „not amused“.

„All Inclusive“ beginnt am Sonnabend, 29. Februar, um 20 Uhr im Theatersaal. Karten kosten zwischen 18 und 22 Euro.

Hans-Hermann Thielke : „Immer“

Seit mehr als 25 Jahren begeistert der Vollblutkomiker und Schauspieler Helmut Hoffmann alias Hans-Hermann Thielke sein Publikum. Mit Seitenscheitel und moderner Gleitsichtbrille widmet sich der Postbeamte den großen Fragen der Zeit: Wird meine Arbeit schon bald von einem fleißigen Roboter übernommen? Muss ich für meine Plastiktütensammlung zu Hause ein Zwischenlager errichten, um die Weltmeere zu entlasten? Und was mache ich mit meinen Thermohosen, wenn es – dem Klimawandel sei Dank – immer wärmer wird? Er weiß: „Am Ende des Tages geht das Licht aus.“ Aber bis es so weit ist, gibt es immer noch viel zu lachen.

Die Show „Immer“ beginnt am Donnerstag, 5. März, um 20 Uhr im daunstärs. Karten kosten 18 Euro.

Achim Amme & Volkwin Müller : „ John Lennon : All You Need is Love“

John Lennon war der Kopf der Beatles. Seine musikalische Inspiration und seine Texte begründeten den Mythos der Fab Four. Seine Lieder „Give Peace a Chance“ und „Imagine“ wurden zu Hymnen der Friedensbewegung. Und noch heute, mehr als 30 Jahre nach seiner Ermordung, erreicht seine Stimme die ganze Welt. Für alle Lennon-Fans ist ein Abend mit dem Hamburger Schauspieler, Autor und Musiker Achim Amme und dem Detmolder Liedermacher Volkwin Müller ein Muss, werben die Organisatoren. Der Abend, bestehend aus Lesung und Lennon-Songs, liefert einen ganz besonderen und persönlichen Rückblick auf das Schaffen des Ausnahmekünstlers.

Die Show „ John Lennon: All You Need Is Love“ beginnt am Donnerstag, 12. März, um 20 Uhr im daunstärs. Tickets kosten 15 Euro.

Abdelkarim: „Staatsfreund Nr. 1“

Von der Jugendkultur über das Leben in der Bielefelder Bronx bis hin zu tagesaktuellen und gesellschaftspolitischen Themen spinnt der Deutsch-Marokkaner Abdelkarim gleichermaßen irritierende wie feinsinnige Geschichten. Nach seinen gefeierten TV-Auftritten bei der „heute show“, „Die Anstalt“, „TV total“ und seiner eigenen Reihe „StandUpMigranten“ war sein erstes Sololiveprogramm „Zwischen Ghetto und Germanen“ vielerorts ausverkauft. Ausgezeichnet unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis und dem Deutschen Fernsehpreis 2018 ist er jetzt mit seinem zweiten Programm „Staatsfreund Nr. 1“ auf Deutschlandtour.

Die Show „Staatsfreund Nr. 1“ beginnt am Sonnabend, 14. März, um 20 Uhr im Theatersaal. Karten kosten zwischen 19 und 23 Euro.

C. Heiland : „Die Letzten werden die Ersten sein – Hoffnung für Abgehängte“

C. Heiland, der Psychologe unter den Comedians, nimmt sein Publikum mit auf einen Trip der Selbstoptimierung. Wer hat heutzutage nicht permanent das Gefühl, sein Leben verbessern zu müssen? Psychokurse, Gesundfasten, Lachyoga, Paartherapie, Depressionsentschleunigungsrituale – die Angebote sind zahlreich. Eine Show von Comedian C. Heiland verspricht auf jeden Fall Besserung.

Showbeginn ist am Donnerstag, 19. März, um 20 Uhr, im daunstärs. Karten gibt es für 18 Euro.

Die Zollhausboys: „Songs, Poetry und Kabarett aus Aleppo , Bremen und Kobani“

Vielleicht das Beste, was es zurzeit auf der Bühne zum Thema Flucht, Heimat und Fremdheit zu sehen und zu hören gibt, meinen die Veranstalter: Die Zollhausboys sind eine Gruppe von vier jungen syrischen Bremer Neubürgern, die gemeinsam mit dem Schauspieler und Kabarettisten Pago Balke und dem Musiker Gerhard Stengert ein grandioses musikalisch-satirisches Projekt erarbeitet haben. Das kurzweilige Programm mit fast ausschließlich deutschen Texten ist zugleich eine kulturelle Attacke gegen den Rechtspopulismus und das Fremdeln gegenüber den Menschen, die hier gelandet und gestrandet sind. Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Integrationsbeauftragten der Stadt Langenhagen zum Internationalen Tag gegen Rassismus.

Die Show der Zollhausboys startet am Sonnabend, 21. März, um 20 Uhr im Theatersaal. Karten kosten zwischen 15 und 19 Euro. Schüler erhalten gegen Vorlage eines Ausweises sowohl im Vorverkauf als auch an der Abendkasse 5 Euro Ermäßigung.

Boris Stijelja: „Voll integriert! Aber mein Schutzengel hat Burn-out“

Boris Stijelja ist Kroate mit deutschem Migrationshintergrund: In Mannheim geboren wuchs er in Kroatien auf. Sein deutsch-kroatisches Leben schwankt stets zwischen Ćevapčići, Weinfest und Kehrwoche. In seinem Viertel gilt Deutsch als Fremdsprache – da kommt Boris mit dem Integrieren gar nicht nach. Während sein Vater noch auf dem Bau arbeitete, ist für Boris das ganze Leben eine Baustelle.

Boris Stijelja tritt am Donnerstag, 26. März, ab 20 Uhr im daunstärs auf. Tickets kosten 18 Euro.

Nektarios Vlachopoulos: „Ein ganz klares Jein“

Nektarios Vlachopoulos ist einer der besten Slam-Poeten Deutschlands, meinen die Veranstalter. Blitzschnell, messerscharf, hochintelligent und knallhart referiert er mit seinem Programm „Ein ganz klares Jein“ über die randgesellschaftlichen Probleme der äußeren Mittelschicht und übt das Manifest der Unverbindlichkeit. Mit Geschwindigkeit, Präzision und absurdem Humor begeistert der ehemalige Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund sein Publikum und nimmt kein Blatt vor den Mund.

Nektarios Vlachopoulos tritt am Donnerstag, 16. April, ab 20 Uhr im daunstärs auf. Der Eintritt kostet 18 Euro.

Matthias Brodowy , Vera Deckers , Wildes Holz und Must be love: „Brod’ und Spieler“

Matthias Brodowy, der „chief director for a high level bull­shit“, ist der perfekte Gastgeber für diese Show – ein Mix aus Musik, Akrobatik, Comedy und Kabarett auf hohem Niveau. Mit dabei: Die Kölner Psychologin und Kabarettistin Vera Deckers, das Trio Wildes Holz, das zeigt, wie rockig Blockflöte, Kontrabass und Gitarre sein können, und das Akrobatik-Comedy-Duo Must be love.

„Brod’ und Spieler“ sind zu sehen am Sonnabend, 18. April, ab 20 Uhr im Theatersaal. Karten kosten zwischen 18 und 22 Euro.

„Nightwash“ mit Martins Sierp, C. Heiland und anderen

Mit mehr als 200 Terminen pro Jahr ist „Nightwash“ die erfolgreichste Live-Comedy-Show im deutschsprachigen Raum. Diesmal stehen Comedian und Verwandlungs- und Zauberkünstler Martin Sierp und C. Heiland mit zwei anderen Comedians auf der Bühne.

„Nightwash“ startet am Sonntag, 19. April, 19 Uhr, im Theatersaal. Tickets kosten zwischen 19 und 23 Euro.

Juliano Rossi und Lutz Krajenski : „Me and My Shadow“

Juliano Rossi tritt am Donnerstag, 23. April, zusammen mit Lutz Krajenski im daunstärs auf. Quelle: Meike Helbig (Archiv)

Juliano Rossi alias Oliver Perau ist Mitbegründer der „New Generation of Swing“, seine Konzerte genießen echten Kultstatus. Der gebürtige Hannoveraner gründete im Alter von 17 Jahren die Rockband Terry Hoax. Als Juliano Rossi steht er seit 2002 auf der Bühne und macht den Swing wieder salonfähig. Mit Lutz Krajenski hat er einen preisgekrönten Organisten und Pianisten an seiner Seite, der seiner Leidenschaft Swing und Jazz freien Lauf lässt.

Juliano Rossi und Lutz Krajenski treten am Donnerstag, 23. April, ab 20 Uhr im daunstärs auf. Tickets kosten 19 Euro.

Sissi Perlinger mit „Die Perlingerin – Worum es wirklich geht“

Sissi Perlinger macht sich Gedanken über den Sinn des Lebens – am Sonnabend, 25. April, in Langenhagen. Quelle: privat

Sissi Perlinger gibt in ihrer neuesten Bühnenshow tiefgründige, hochphilosophische, urkomische und politisch völlig unkorrekte Anregungen dazu, sich über den wahren Sinn des Lebens Gedanken zu machen. Sie schmeißt mit Weis- und Wahrheiten rasant um sich. Perlinger arbeitet als Kaiserin der Vielseitigkeit mit Elementen aus Kabarett, Stand-up, Entertainment und ernstem Schauspiel.

Die Show „Worum es wirklich geht“ beginnt am Sonnabend, 25. April, um 20 Uhr im Theatersaal. Tickets kosten zwischen 20 und 24 Euro.

Willy Astor : „Der Jäger des verlorenen Satzes“

Willy Astor, der Silbenfischer und Komödiantenmechaniker aus Bayern, ist wieder unterwegs mit neuer Wortgaudi und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat. Alles, was in der deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, kommt nun endlich auch noch zum Vorschein. Astor erzählt sinnlose Geschichten mit Tiefgang und Bedeutung, singt Liebeslieder und Augenlieder, leicht begleitet auf Gitarre und Piano.

Die Show von Willy Astor beginnt am Sonntag, 26. April, um 19 Uhr, im Theatersaal. Die Karten gibt es ab 27,60 Euro.

Matthias Brodowy & Johannes Kirchberg : „Wenn die Muse zweimal klingelt“

Die beiden Kabarettisten Johannes Kirchberg und Matthias Brodowy tun sich zusammen für einen Abend der besonderen Art. Nachdem sie sich bereits auf dem Kleinen Fest im Großen Garten in Hannover erfolgreich eine Bühne geteilt hatten, wächst hier zusammen, was zusammengehört. Kirchberg, der Alt-Leipziger und Wahl-Hamburger, trifft auf den hannoverschen Lokalmatador Brodowy. Ob vierhändig am Klavier oder an anderen Instrumenten – in ihrem Soloduett erklingen nicht nur ihre schönsten Lieder, sondern es gibt auch Neues und Wiederentdecktes zu hören.

Die Show beginnt am Donnerstag, 30. April, um 20 Uhr, im daunstärs. Tickets kosten 19 Euro.

