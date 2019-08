Langenhagen

Zur „Volljährigkeit“ hat es eine richtig tolle Feier gegeben: Die DLRG-Ortsgruppe Langenhagen hat zum 18. Mal das Kinder- und Sommerfest am und auf dem Langenhagener Silbersee ausgerichtet. „Das Fest gehörte zu den schönsten, die wir je hatten“, bilanzierte Frank Berkelmann, Sprecher des Veranstalters, am So...