Darum wird eine junge Frau von drei Laufenten verfolgt

Es sind zwei Männer und eine Frau. Sie hängen Louisa Wobbe auf Schritt und Tritt an den Fersen – immer schön in Reihe. Mit ihrem Geschnatter sind sie inzwischen eine Attraktion in Langenhagen. Sprichwörtlich im Gänsemarsch folgen sie der 21-Jährigen. Doch es sind keine Gänse, sondern eine Schar von Laufenten. Die zwei Erpel und eine weibliche Ente sind gerade sechs Monate alt. Louisa Wobbe hat die Vögel bei sich Zuhause in Kaltenweide ausgebrütet – und jetzt weichen die Tiere ihr nicht mehr von der Seite.

Louisa Wobbe hält eine Ente auf dem Arm. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

„28 Tage hatte es gedauert, bis die Küken geschlüpft sind“, berichtet die junge Frau bei einem Spaziergang am Waldsee in Krähenwinkel. Mittlerweile seien die Laufenten ausgewachsen. Sie werden auch Flaschenenten genannt. „Wenn sie stehen, nehmen sie die gleiche Form an.“ Steckensteif. Doch im Gegensatz zu den ähnlich aussehenden Stockenten könnten sie nicht fliegen, sagt Wobbe, die eine Ausbildung als Mediendesignerin abgeschlossen hat.

Die drei Laufenten tummeln sich gern im Wasser. Und wenn Wobbe zu einer Laufrunde aufbricht, versuchen die Entenvögel an einer bestimmten Stelle am Seeufer unweit der DLRG-Station sogar zu fliegen. „Nach wie vor bin ich die Leitfigur und Ersatz-Mama“, sagt die 21-Jährige über ihre Zöglinge.

Eine Laufente schlüpft aus dem Ei. Quelle: privat

Enteneier im Internet bestellt

Eigentlich hatte Wobbe die vier Eier im Internet bestellt und die Küken ausgebrütet, damit eine Ente eines Bekannten nicht mehr allein unter etlichen Hühnern weilen musste. Ein Küken habe es jedoch nicht geschafft, berichtet die Kaltenweiderin von ihren eigenen Brutversuchen. Die anderen drei indes schon. Bereits vier Tage, nachdem Wobbe die Eier erhalten hatte, hat sie die Bruteier „geschiert“. Schieren bedeutet etwa mit einer Taschenlampe zu schauen, ob das Ei befruchtet ist, erzählt sie. „Ich habe das Pochen des Herzens hören können“, berichtet Wobbe – und ihre Augen beginnen zu strahlen.

Louisa Wobbe transportiert ihre Laufenten in einer Kunststoffkiste im Auto. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Das Ausbrüten der Enteneier habe sie vor einem halben Jahr übernommen, um den Bekannten zu helfen, sagt die „Tiermutter“. Der Grund: „Enten fühlen sich allein nicht so wohl.“ Gesagt, getan: Der Bekannte hat eine große Wiese für seine Tiere. Nach fünf Wochen hatte Wobbe gedacht, dass sie die zwei grauen Erpel mit ihrem grünen Kopf und die eher schlicht braune Ente abgeben könnte.

Enten schnattern nach „Mama“

Doch daraus wurde nichts. Die tierischen Instinkte, die bei vielen Vögeln extrem stark ausgeprägt sind, ließen die Versuche scheitern. Alle Tests, die drei Laufenten bei den anderen Vögeln zu lassen, endeten kläglich. Sie sind zwar flügge gewesen, dennoch suchten sie die Nähe ihrer „Ersatzmutter“.

„Als ich weg war, schlüpften sie durch den Zaum und schnatterten lautstark nach mir“, berichtet Wobbe. „Das Schreien halte ich nicht aus.“ Das tat der jungen Frau sehr leid. Deshalb hält sie die drei Enten nach wie vor bei sich. Ihr Mann Jonas unterstützt sie tatkräftig bei der Haltung der Tiere. „Rund fünf Stunden pro Tag investieren wir schon.“ Das sei bei Hunden nicht anders, meint die 21-Jährige.

Film ist Beweggrund

Sechs Monate lang drei Laufenten aufzuziehen, das muss man wollen. Louisa Wobbe schwärmt von dem Film „Amy und die Wildgänse“. Das sei ein Beweggrund gewesen, die Küken auszubrüten. Aber auch die Forschung von Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der über das Verhalten von Graugänsen und den Schlüsselreiz geforscht hat, überzeugt Wobbe – und „infizierte“ die Kaltenweiderin, ihre Laufenten großzuziehen.

Brenzlige Situationen mit Hunden am Waldsee

Indes beklagt Wobbe, dass sich kaum ein Hundebesitzer am Waldsee daran hält, dass das Areal für Hundebesitzer komplett verboten sei. „Die Vierbeiner laufen frei herum.“ Sie und ihr Mann Jonas haben bereits am Krähenwinkler Gewässer sehr brenzlige Situationen mit den Laufenten erlebt. „Ein großer Hund hat die Enten greifen wollen“, erzählt Wobbe. Die beiden konnten gerade noch die Enten hochhalten, der Hundebesitzer habe sein Vierbeiner indes nicht im Griff gehabt, beklagt die 21-Jährige.

Trotz der Gefahr geht Wobbe gern zum Waldsee. Da fühlen sich ihre Entenvögel wohl und haben freien Auslauf – und folgen ihr mit Instinkt.

