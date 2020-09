Godshorn

Die Hängepartie ist beendet. Der DRK-Ortsverein Godshorn hat wieder eine neue Vorsitzende – und zugleich auch einen kompletten Vorstand. Nicole Blonski ist die neue Chefin des Vereins, dem wegen eines zuvor lange andauernden Vakuums an der Spitze bereits das Aus gedroht hatte.

Seit Anfang des Jahres war der Verein nach dem Rücktritt der Vorsitzenden Corinna Buschmann führungslos. Von Seiten des Regionsverbands Hannover des DRK war dem Ortsverein zunächst eine Frist bis Ende September, schließlich bis Ende Dezember dieses Jahres zur Neubesetzung der Vorstandsposten gesetzt worden. Ansonsten hätte der Regionsverband die Geschicke übernommen.

„Retterin des Ortsverbands“

Nicole Blonski (links) erhält von Ute Biehlmann-Sprung einen Blumenstrauß. Quelle: Stephan Hartung

Weil zuvor auch kein Vorstand existierte, musste Martina Rust als stellvertretende Präsidentin des DRK-Regionsverbands Hannover und Vorsitzende in Langenhagen die Sitzung moderieren und auch die Wahl leiten. Dabei war, passend zur schwierigen Situation des Godshorner Ortsverbands, sogar die Teilnahme von Rust fraglich. Sie berichtete von einem Sturz wenige Tage zuvor, sie kämpfte sich aber tapfer mit leichten Gesichtsblessuren durch die Versammlung.

Und so kam es zur Neuwahl des Vorstands – was vor wenigen Wochen noch in weiter Ferne schien. „Ich bin sehr glücklich und hätte nicht mehr damit gerechnet, dass sich noch jemand meldet“, sagte Ute Biehlmann-Sprung. Die Ortsbürgermeisterin von Godshorn, die auch Mitglied des DRK-Ortsvereins ist, hatte sich zuletzt stark um eine Lösung bemüht. Während der Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus wurde Biehlmann-Sprung von vielen Seiten als „Retterin des DRK-Ortvereins Godshorn“ bezeichnet.

Erfahrung in Besprechungen

Zumindest hat die Ortsbürgermeisterin die wichtige Vorarbeit für die Rettung geleistet, die nun von Nicole Blonski fortgesetzt wird. Entsprechend geriet ihre Wahl, nachdem sie sich kurz den 50 anwesenden Mitgliedern vorstellte, zur einstimmigen Formsache. Dass Blonski für diese Position wie geschaffen ist, wurde den Mitgliedern schnell deutlich. Die frühere Rostockerin, die seit drei Jahren in Godshorn lebt, ist beruflich für die Firma Kone tätig. Dort arbeitet sie als Betriebsratsvorsitzende, sitzt zudem in verschiedenen Ausschüssen.

Nicole Blonski: „Ich habe viel vor“ Seit Sonnabendnachmittag ist die 40-Jährige Nicole Blonski neue Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Godshorn. Über ihre Ziele und Visionen hat sie mit Stephan Hartung gesprochen. Frau Blonski, wie kamen Sie zum DRK Godshorn? Ich habe bei Facebook gelesen, dass der Verein einen neuen Vorsitzenden sucht. Ich wollte mich sowieso gern ehrenamtlich engagieren. Das DRK finde ich dafür interessant. Und welche Ideen bringen Sie mit? DRK-Vereine sind ja oft überaltert und leiden unter Mitgliederschwund. Ich habe mir tatsächlich viel notiert (holt ihr Telefon aus der Hosentasche): Eine Rallye für Kinder finde ich gut, außerdem Angebote für Erste-Hilfe-Kurse. Auch Facebook müssen wir pushen, dadurch erreicht man viele junge Leute. Tagesausflüge sind für Mitglieder ebenfalls wichtig. Wie würden Sie im Fall der Fälle Ihren Abgang vorbereiten? Ich fange doch gerade erst an (lacht). Sollte es so kommen, dann sollte dieser Schritt immer sauber ablaufen, ohne dass böses Blut fließt. Die Frage stellt sich aber nicht. Ich habe viel vor und glaube, dass mit meinem coolen und jungen Vorstandsteam viel zu bewegen ist.

Der neue Vorstand besteht aus Karin Wielsch (von links), Birgit Rosien, Nicole Blonski und Manuel Armas Sabor Quelle: Stephan Hartung

„Da hat man Erfahrungen mit Sitzungen und Diskussionen“, sagte Blonski mit einem Augenzwinkern. Zuletzt habe sie auch oft mit Anneli Boy gesprochen. „Sie hat mir die Scheu für diese Aufgabe genommen.“ Boy war bis 2014 Vorsitzende des DRK-Ortsvereins. Ihr Rücktritt hatte Lösungen zur Folge, die entweder nur interimsmäßig waren oder gar keine Zukunft hatten. Das Vorstandsteam um Blonski komplettieren Birgit Rosien als Stellvertreterin sowie Karin Wielsch als Schatzmeisterin und Manuel Armas Sabor als Schriftführer.

