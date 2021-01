Langenhagen

Blutkonserven benötigt das Rote Kreuz auch in Zeiten der Corona-Pandemie dringend. In Langenhagen können Freiwillige am Dienstag, 19. Januar, von 16 Uhr bis 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule an der Hindenburgstraße 97 ihr Blut spenden. Aufgrund der Corona-Pandemie bietet das DRK kein Büfett an, dafür bekommen die Spender ein Lunchpaket zum Mitnehmen. Um Blut zu spenden sollten Interessierte ihren Personalausweis und/oder Blutspendeausweis mitbringen.

Von Leona Passgang