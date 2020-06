DRK ruft zu Blutspende auf: Das sind die Termine im Stadtgebiet

Langenhagen

Die Zahl der Blutspendern ist in den vergangenen Wochen gesunken. Das Lager mit Konserven in Springe leere sich, berichtet der Blutspenderdienst NSTOB. Das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) appellierte deshalb an die Menschen, zur Blutspende zu gehen. Langenhagen geht mit gutem Beispiel voran. In der nächsten Woche gibt es gleich zwei Termine zum Aderlass.

Das Dorfgemeinschaftshaus Godshorn, Spielplatzweg 20, öffnet am Montag, 22. Juni, von 16 bis 20 Uhr für die Spende. Weil der DRK-Ortsverein Godshorn aktuell auf der Suche nach einem neuen Vorstand ist, unterstützt der Ortsverein Langenhagen die Ehrenamtlichen bei der Organisation.

Corona: Helfer passen Ablauf an

Einen Tag später, am 23. Juni, ruft der Ortsverein Langenhagen in seiner gewohnten Umgebung zu einer Blutspende auf. Von 16 bis 19.30 Uhr sind Menschen zum Aderlass in der Hermann-Löns-Schule, Niedersachsenstraße 3, willkommen. Aufgerufen sind gesunde und spendenbereite Bürger im Alter von 18 bis 72 Jahren.

Aufgrund der Corona-Pandemie haben der Blutspendedienst und die Ortsvereine die Abläufe an die Hygiene- und Abstandsregeln angepasst. Noch vor der Anmeldung werden die Spender nach ihrem Gesundheitszustand befragt. Ausreichende Abstände für Wartende sind vor jeder Station eingeplant. Spender bekommen nach der Spende nicht den sonst üblichen Imbiss zur Stärkung. Stattdessen gibt es für jeden ein Lunchpaket zum Mitnehmen. Wie bei jeder Blutspende gilt für alle Besucher: Personalausweis und Spenderpass nicht vergessen.

Weitere Termine im Überblick

Am Montag, 29. Juni, haben Menschen im Stadtgebiet bereits die nächste Möglichkeit, sich Blut abzapfen zu lassen – im Niet Hus an der Clara-Schumann-Straße in Kaltenweider. Spender sind von 15.30 bis 19 Uhr willkommen.

Das Team des Blutspendedienstes kommt zudem an zwei Tagen ins City Center Langenhagen (CCL) – am Donnerstag und Freitag, 30. und 31. Juli. Ein Aderlass ist an beiden Tagen von 13 bis 19 Uhr möglich.

In Engelbostel gibt es die nächste Blutspende des DRK am Dienstag, 4. August, von 15 bis 19 Uhr im Gasthaus Tegtmeyer, Resser Straße 1.

In Krähenwinkel ist eine Spende für Dienstag, 11. August, im Dorfgemeinschaftshaus geplant. Die Türen öffnen für Spender von 15.30 bis 19.30 Uhr.

