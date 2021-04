Langenhagen

Wer in dieser außergewöhnlichen Zeit Blut spenden und damit anderen helfen möchte, bekommt dazu am Dienstag, 20. April, von 16 bis 19.30 Uhr in der IGS Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 21, Gelegenheit. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) setzt auch während der Corona-Pandemie auf die Unterstützung der Bevölkerung.

Blut spenden darf jeder, der das 18. Lebensjahr erreicht und das 72. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und sich gesund und fit fühlt. Mitzubringen sind der Personalausweis oder Reisepass zusammen mit dem Blutspenderausweis. Der DRK-Blutspendedienst stellt die Einhaltung der Hygienevorgaben sicher. Die ehrenamtlichen Helferinnen des DRK Langenhagen halten für jeden Spender ein Lunchpaket bereit.

Von Frank Walter