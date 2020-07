Auf seine Jazz-Matineen muss Langenhagen in diesem Jahr verzichten. Stattdessen steckt Initiator Horst-Dieter Soltau nun seine Energie in ein neues Format: Beim „Cultour & Co.-Lunch“ wollen Akteure ganz unterschiedlicher Art miteinander ins Gespräch kommen. Der Auftakt ist am Mittwoch, 15. Juli.