Nach dem Ausbruch des Coronavirus bei UPS in Langenhagen beruhigt sich das Infektionsgeschehen ein wenig. Doch noch immer gibt es neue positive Tests auf Covid-19 – auch in der vergangenen Woche. Bislang habe es bei dem Paketdienstleister 582 Untersuchungen gegeben, heißt es von der Region.

Ende Mai ist der Paketdienstleister mit Sitz am Rehkamp in Langenhagen wegen des massenhaften Ausbruchs des Coronavirus in die Schlagzeilen geraten. Seitdem hat sich die Infektionszahl mehr als verdoppelt. Quelle: Nancy Heusel