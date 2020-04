Corona-Krise wirkt sich auf Arbeitsmarkt aus

Langenhagen

In der Stadt sind Ende April 2115 Menschen ohne Job. Das geht aus der am Donnerstag präsentierten Erwerbslosenstatistik der Agentur für Arbeit in Langenhagen hervor. Damit ist die Arbeitslosenzahl um 266 im Vergleich zum Vormonat gestiegen. Im April des Vorjahres waren es 278 Menschen weniger. Die Quote beträgt 7,1 Prozent, vor einem Jahr lag sie bei 6,2 Prozent.

Im April meldeten sich 478 Langenhagener ohne Job in der hiesigen Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit. Gleichzeitig konnten aber auch 221 Menschen eine neue Arbeit finden, heißt es in dem Zahlenwerk. Seit Jahresbeginn haben sich 1805 Leute in der Stadt arbeitslos gemeldet, das bedeutet ein Plus von 57 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dem stehen 1429 Abmeldungen von Arbeitslosen (–285) gegenüber.

Anzeige

Der Bestand an offenen Stellen in Langenhagen sank im April um 106 Arbeitsplätze auf 607. Arbeitgeber meldeten 69 unbesetzte Jobs, 153 weniger als vor einen Jahr. Die Agentur für Arbeit vermutet, dass das auch angesichts dem in Corona-Zeiten stark gestiegenen Beratungsbedarfs der Firmenchefs in Fragen rund um das Kurzarbeitergeld geschuldet sein könnte.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Sven Warnecke