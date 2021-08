Langenhagen

In der gesamten Region Hannover steigt seit einiger Zeit wieder der Inzidenzwert an. In Langenhagen betrug dieser am Dienstag, 3. August, 44,5. Das ist nach Laatzen der zweithöchste aller 21 Regionskommunen. Aktuell sind 45 Menschen in der Stadt mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Pandemie wurden 2910 Infizierte in Langenhagen registriert.

Der Inzidenzwert gibt an, wie viele Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage erfasst wurden. Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 49.388 Menschen registriert, die sich in der Region mit dem Coronavirus infiziert haben. Davon gelten 47.657 Personen als genesen. 1090 Menschen sind infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben, heißt es von Regionssprecher Christoph Borschel.

„Impfbus“ macht in Godshorn Station

Unterdessen kündigt Borschel den Besuch des Impfbusses der Feuerwehr in Langenhagen an. Dabei steht der sogenannte Großraumrettungswagen der Feuerwehr – dieser hat die Größe eines Linienbusses – am Dienstag, 17. August, von 9 bis 12 Uhr auf dem Le-Trait-Platz an der Hauptstraße 5 in Godshorn. Zwei Tage später stoppt das Gefährt dort noch einmal von 9 bis 12 Uhr. „Je nach örtlicher Begebenheit und Nachfrage“ seien täglich zwischen 100 und 200 Impfungen des Vakzins von Johnson & Johnson möglich. Dieser Wirkstoff ermögliche bereits nach der einmaligen Impfung den vollen Schutz. Mitzubringen sind lediglich der Personalausweis und – falls zur Hand – der Impfpass. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Von Sven Warnecke