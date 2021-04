Langenhagen

In der Stadt sind mit Stand Dienstag, 27. April, 226 an Corona erkrankte Menschen registriert. Der Inzidenzwert bewegt sich nach Auskunft des Robert-Koch-Instituts (RKI) in Langenhagen bei 219 – und ist nach Seelze mit 224,7 der zweithöchste regionsweit. Laut RKI liegt die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner für die gesamte Region Hannover tagesaktuell bei 155. Einen Tag zuvor bewegte sich dieser für Langenhagen bei 222,5.

Man beobachte die Entwicklung in Langenhagen genau, sagte Regionssprecherin Sonja Wendt auf Anfrage. Immerhin habe es über das Wochenende einen nicht unerheblichen Anstieg von 181,6 am Freitag in der Stadt gegeben. Einige Fälle seien aus Schulen bekannt. Doch die überwiegende Zahl der Erkrankten resultiere aus dem familiären Umfeld.

Seit Beginn der Pandemie haben sich 2609 Menschen in Langenhagen mit dem Virus angesteckt, 55 von ihnen sind daran bisher gestorben.

Von Sven Warnecke