Kaltenweide

Sommer bedeutet für Kinder vor allem Sommerferien. Hier macht die FeG Kaltenweide international, wobei FeG für Freie evangelische Gemeinde steht, als Veranstalter ein besonderes Angebot: ein Baseballcamp von Montag, 5. August, bis Sonnabend, 10. August, jeweils von 8.30 bis 15.30 Uhr. Für die fachliche und sportliche Unterstützung kommen 14 amerikanische Coaches, die dafür eigens aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona einfliegen, um mit Kindern und Jugendlichen zwischen acht und 15 Jahren auf den Plätzen zu trainieren. Austragungsort ist die Anlage des TSV Krähenwinkel-Kaltenweide am Stucken-Mühlen-Weg 85.

Für viele deutsche Kinder ist Baseball eine neue Sportart. Und genau das macht es so besonders: Alle Kinder lernen etwas Neues. Die Teilnehmer können dabei ganz spielerisch ihre Englisch-Kenntnisse ausprobieren und verbessern. Eine deutsche Übersetzung wird auch bereitgestellt. Das Baseball-Camp sei die perfekte Gelegenheit, den „American Way of Life“ zu Hause zu erleben, meinen die Veranstalter.

Teilnehmer bekommen original Baseball-Trikot

Der Teilnehmerbeitrag von 70 Euro beinhaltet die Teilnahme am Camp, die Leihgebühr für das Material, ein original Baseball-Trikot und Baseball-Cap sowie die Mittagsverpflegung in den Waldseeterrassen. Es sind noch Plätze frei. Anmeldung oder Rückfragen sind per E-Mail an baseballcamp2019@gmail.com möglich.

Von Stephan Hartung