Langenhagen

Die Langenhagener CDU will die nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Walsroder Straße ausweiten. Schon lange gilt auf dem Abschnitt von der Kreuzung Walsroder Straße/Am Pferdemarkt/Reuterdamm bis zur Niedersachsenstraße Tempo 30 zwischen 22 und 6 Uhr. Den Christdemokraten ist das nun nicht mehr genug – laut Antrag an den Rat der Stadt soll der Bereich ab Niedersachsenstraße bis zur Einmündung Konrad-Adenauer Straße ausgeweitet werden.

CDU will Lärm für Anwohner reduzieren

Als Grund nennt die Partei, dass sich in den vergangenen Jahren die Wohnbebauung auf beiden Seiten der Walsroder Straße kontinuierlich in Richtung Süden entwickelt habe und sich zudem zwischen der Straße Hagenhof und der Konrad-Adenauer-Straße eine Seniorenresidenz befinde. „Wir müssen auf diese Entwicklung reagieren“, sagt CDU-Ratsherr Horst-Dieter Soltau. Das Ziel nächtlicher Geschwindigkeitsbeschränkungen lautet gemeinhin, die Geräuschkulisse für die Anwohner zu reduzieren. „Als Einwohner einer Flughafenstadt wissen wir, dass Lärm Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität haben kann. Jeder noch so kleine Schritt hilft den Anwohnern“, begründet Soltau das Vorgehen der CDU.

Generelles Tempolimit schwer durchsetzbar

Offen zeigt sich die Partei auch dafür, den Bereich gar bis zur Bothfelder Straße auszuweiten. In dem Abschnitt gibt es allerdings nur eine einseitige Wohnbebauung, auf der anderen Straßenseite befindet sich etwa das Kino. „Wir wollen die Geschwindigkeiten in der Stadt im Zaum halten, weil wir viel Durchgangsverkehr haben“, sagt Domenic Veltrup, CDU-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt. Ein generelles Tempo-30-Limit auch tagsüber halte er derzeit aber für schwer durchsetzbar.

Von Sebastian Stein