Langenhagen

Die CDU hat den ersten politischen Podcast in Langenhagen ins Leben gerufen. Die Christdemokraten und die Junge Union (JU) veröffentlichen alle zwei Wochen eine Folge mit dem Titel „Stadtgespräch Langenhagen“. Der Name ist dabei angelehnt an die gleichnamige Veranstaltungsreihe vor der Corona-Pandemie.

Maximilian Voigt, JU-Vorsitzender und CDU-Vorstandsmitglied, spricht im Podcast mit Mandats- und Funktionsträgern der Partei über ihre Arbeit und ihr Leben als Politiker. „Wir wollen mit dem Podcast unseren Zuhörerinnen und Zuhörern persönliche Einblicke in die Arbeit und das Leben unserer Politiker ermöglichen“, sagt Voigt.

Landtagsabgeordneter Rainer Fredermann in erster Folge

Bis jetzt wurden drei Folgen veröffentlicht. In der ersten Folge berichtet der Landtagsabgeordnete Rainer Fredermann aus Burgwedel-Wettmar über seine Arbeit im Landesparlament. In der zweiten Folge erläutert Engelbostels Ortsbürgermeisterin Bettina Auras ihre Aufgaben. In der aktuellen Folge spricht Voigt mit dem CDU-Ortsverbandsvorsitzenden aus Kaltenweide, Jan Hülsmann, und dem Vorsitzenden des Schützenvereins Kaltenweide, Axel Siebert, über die Zukunft der Zellerie. In der nächsten Folge, die am Sonntag, 2. Mai, veröffentlicht wird, ist Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer der Gesprächspartner.

Der Podcast ist überall abrufbar, wo es Podcasts gibt, beispielsweise bei Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Deezer. Und auch auf der Website der CDU unter www.cdu-langenhagen.de sind die Gesprächsaufzeichnungen zu hören.

Von Frank Walter