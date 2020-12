Langenhagen

Die Bundeswehr hat ihrer Ankündigung vom Frühjahr Taten folgen lassen: Der Standortübungsplatz Hannover zwischen Langenhagen und Isernhagen gilt wegen wiederholten Missbrauchs des Areals durch Besucher fortan als militärischer Sicherheitsbereich – und ist damit für Zivilisten seit dem 1. Oktober grundsätzlich gesperrt.

Bis auf Soldaten darf das Areal zwischen der Bothfelder Straße und dem Reuterdamm niemand mehr betreten. Fast niemand, denn es gibt Ausnahmen. Da es dem Militär nach eigenem Bekunden durchaus um ein freundliches Miteinander geht, gibt es für direkte Anwohner durchaus andere Regelungen. Sie können sich für eine Sondergenehmigung registrieren lassen und einen speziellen Ausweis beantragen, um dort außerhalb des militärischen Übungsbetriebs als Ausflügler, Radfahrer und Spaziergänger das große Gebiet weiterhin zu nutzen.

Lage eskaliert im Frühjahr

Zerstörung, Müll und Graffiti: Die Bundeswehr sperrt in der Folge ihren Standortübungsplatz für Zivilisten. Quelle: Frank Wenske (Bundeswehr)

Rückblick: Im vergangenen Frühjahr hatte es massive Probleme mit Besuchern gegeben. In der Folge schloss die Bundeswehr den Übungsplatz vor Ostern vorübergehend. Doch der Warnschuss hatte nicht gewirkt – es kam zu weiterer Zerstörung oder illegal entsorgtem Müll. Deshalb sei man zu dem Entschluss gekommen, das Areal zum militärischen Sperrgebiet zu deklarieren, sagte der Sprecher des Bundeswehr-Landeskommandos Niedersachsen, Jürgen Engelhardt. Ihn ärgert aber auch, dass die Besucher, die sich zu großen Teilen ordentlich verhalten hatten, nun unter der Entscheidung möglicherweise zu leiden hätten.

Telefonleitung bricht unter Flut von Anrufen zusammen

Womit die Bundeswehr indes nicht gerechnet hatte, war dann die große Nachfrage nach diesen Sonderausweisen, die zunächst auch telefonisch, später nur noch per E-Mail an info-punktHannover@bundeswehr.org beantragt werden konnten. Denn nach der Nachricht von der Sperrung des Platzes war die Servicetelefonnummer der Bundeswehr für die Berechtigungsausweise völlig zusammengebrochen.

„Derzeit sind bereits rund 1000 Anträge beim Unterstützungspersonal des Standortältesten eingegangen“, sagt Engelhardt. Angesichts der Corona-Pandemie bittet der Sprecher aber um Verständnis, denn auch die Bundeswehr habe umfangreiche Vorsorgemaßnahmen zum Schutz der Soldaten vor einer Covid-19-Ansteckung treffen müssen. In der Folge befinde sich das Personal zum Teil im Schichtbetrieb oder arbeitet im Homeoffice.

Bundeswehr : Anträge sollen bis Ende des Jahres bearbeitet sein

„Trotzdem wurden im Rahmen des Möglichen Anrufe und E-Mails beantwortet. All dies führte leider zu einer längeren Bearbeitungszeit“, betont Engelhardt. Um dennoch schnellstmöglich die Ausweise an die Bürger ausgeben zu können, werden diese jetzt per Brief verschickt. „Ursprünglich war eine persönliche Ausgabe gegen Unterschrift vorgesehen“, sagt der Soldat. Mehr als 675 Ausweise seien so bereits versandt worden. Die derzeit offenen Anträge sollen noch in diesem Jahr abschließend bearbeitet werden, gibt er als Ziel aus. Und das Militär werde anders, als ursprünglich geplant, im Zuge einer Übergangsregelung das Betreten des Platzes noch bis zum 17. Januar ohne Ausweis dulden. „Wir bedauern die Verzögerungen und bitten um Verständnis in dieser allgemein herausfordernden Zeit.“

Anwohner ärgert fehlende Reaktion des Militärs

Holger Hauswirth und seine Frau gehören zu den Glücklichen und haben nach monatelangem Warten noch kurz vor Weihnachten ihre ersehnten Ausweise erhalten. Allerdings kritisiert er die fehlende Kommunikation der Bundeswehr. Seinen Angaben zufolge ärgert ihn vor allem, dass es vom Militär keinerlei Reaktion auf seinen eingereichten Antrag gegeben habe. Schließlich habe er mit dem Formular auch private sensible Daten übermittelt, sagt Hauswirth. „Da möchte ich generell schon gerne wissen, dass diese angekommen sind und bearbeitet werden.“

Von Sven Warnecke