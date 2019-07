Langenhagen

Freude herrscht in der AWO-City-Park-Residenz in Langenhagen: Mit finanzieller Unterstützung der Bürgerstiftung Hannover hat das Pflegeheim ein elektrisches Fahrrad für Rollstühle gekauft. Einen Scheck in Höhe von 8290 Euro hat Dorothea Jäger, Vorsitzende der Bürgerstiftung, jetzt Jan Behnen, Leiter der AWO-Residenz, und Sigrid Röber, Leiterin Alltagsbegleitung, übergeben. „Wir konnten das Rad schon ausprobieren und sind begeistert“, sagte Behnen bei der Übergabe. Damit erweitere sich für die Bewohner ihr Bewegungsradius erheblich.

Angehörige können nach Schulung das Rad auch nutzen

Das elektrische Rad ist mit einer Plattform vor dem Lenker ausgestattet, auf die ein Rollstuhl geschoben und befestigt werden kann. Es sei schön zu sehen, dass Ausflüge damit das Wohlbefinden der Bewohner verbessern helfe, betont Jäger. „Mit dieser Förderung möchte die Bürgerstiftung Hannover dazu beitragen, älteren Menschen mit eingeschränkter Mobilität Teilhabe zu ermöglichen. Die Idee zum Kauf des Rades hatte Röber bereits vor einigen Jahren. „So können unsere Bewohnerinnen und Bewohner an alte, lieb gewordene Orte, zu Terminen oder einfach nur spazieren fahren“, sagte die AWO-Mitarbeiterin.

Bei gutem Wetter werde das Rad mittlerweile fast täglich von den Betreuenden genutzt. Künftig soll es auch Angehörigen zur Verfügung stehen – natürlich erst nach vorangegangener intensiver Anleitung. Die Bewohner und Mitarbeitenden hätten inzwischen auch nach einer Bezeichnung für ihr neues Rad gesucht. „Das Rollstuhlmobil soll AWO-Rikscha heißen“, berichtet Röber.

Von Sven Warnecke