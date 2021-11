Kaltenweide

Der Verein Bürger für Kaltenweide (BfK) hat bei zwei Aktionen unterschiedliche Generationen im Blick: Er lässt Kinder mit ihren Eltern sowie Jugendliche Kekse backen und wirbt zugleich um Wichtelgeschenke für die örtlichen Pflegeheimbewohner.

Das traditionelle Adventsbacken des Vereins im Alten- und Pflegezentrum Margeritenhof ist pandemiebedingt erneut abgesagt worden. Stattdessen organisiert der BfK für Freitag, 26. November, von 15 bis 18 Uhr ein Adventsbacken für Kids und Teens im Dorfgemeinschaftshaus Niet Hus. Die Einladung richtet sich an alle Kaltenweider Kinder und Teenager, die Lust haben, gemeinsamen Plätzchen zu backen und zu gestalten. Probieren und Schnöckern sollen dabei auch nicht zu kurz kommen.

Kinder unter fünf Jahren können in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die Platzzahl ist begrenzt, Anmeldungen sind ab sofort möglich. Diese sind bei Rabea Lachkham per E-Mail an rabea.lachkham@buerger-fuer-kaltenweide.de möglich. Zudem steht auf www.buerger-fuer-kaltenweide.de ein Kontaktformular parat.

Wer möchte Älteren eine Freude bereiten?

Zudem wiederholt der Verein die Wichtelaktion für die Bewohner des Pflegeheims Margeritenhof, die schon bei der Premiere 2020 großen Anklang gefunden hatte. Gesucht werden Wichtel, die Geschenke für die circa 70 Bewohner packen. Diese freuen sich über jede kleine Aufmerksamkeit wie Gebasteltes, gekaufte Kekse oder Windlichter. Wer mitmachen möchte, kann sich ebenfalls an Lachkham wenden, um genauere Informationen zu erhalten, oder auf die Internetseite des Vereins gehen. Die Übergabe der Wichtelgeschenke wird dann Anfang Dezember erfolgen. Unterstützt wird diese Aktion erneut vom AWO-Familienzentrum Sonnenblume.

Von Frank Walter