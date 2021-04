Godshorn

Wenn Zozan Agirman vom Einkaufen kommt, dann gehört ein Halt am Godshorner Bücherschrank auf dem Le-Trait-Platz für sie und Sohn Muzaffer zu den lieb gewordenen Ritualen. „Die Einrichtung ist wirklich praktisch“, sagt die junge Mutter. Sie hilft ihrem fünfjährigen Sohn beim Aufhalten der Tür. Denn die Schließvorrichtung am Bücherschrank ist für Kinder nicht ganz so leicht zu öffnen. „Der Schließer ist wirklich kräftig eingestellt“, bemerkt die Godshornerin.

„Aber in dem Alter sind sie ja auch nicht alleine unterwegs, sondern in Begleitung“, sagt Agirman. Muzaffer jubelt. Er hat ein Kinderbuch über Fußball gefunden und nimmt damit sogleich auf der Sitzgelegenheit Platz. Die kleine Bank bildet eine Einheit mit dem Bücherschrank und ermöglicht es Nutzerinnen und Nutzern auf der Stelle einen Blick in die Lektüre zu werfen.

Sieben Nutzer in kurzer Zeit

David, der auch mit dabei ist, nimmt sich ein Beispiel an seinem großen Cousin. Er fahndet nun ebenfalls nach interessanter Lektüre im Bücherschrank. „Wir nehmen das Buch nicht mit nach Hause, sondern stellen es nach dem Durchgucken wieder zurück“, sagt die routinierte Bücherschranknutzerin. Stattdessen setzt sie sich mit den Kindern auf eine Sitzbank etwas abseits und liest den Jungs etwas aus dem Fußballbuch vor.

Von weitem sieht das Trio, dass ein Mann ein dickes Buch aus dem Schrank nimmt, kurz darin blättert und es einsteckt. „Das handelt von Alaska“, sagt die Vorleserin. Die lesefreudige Godshornerin hat das Werk durch den auffälligen Umschlag identifiziert. Es wäre zum Durchblättern für die beiden Jungs auch interessant gewesen. Aber an diesem Tag stehen erst einmal die Fußballgeschichten im Mittelpunkt.

Bei einer Stippvisite haben innerhalb kürzester Zeit insgesamt sieben Bücherfreunde das niedrigschwellige Angebot genutzt. Das ist ein stolzes Ergebnis für Godshorns Bücherschrankpaten Habib Eslami, der das im Jahr 2019 realisierte Projekt einst angeschoben hatte.

Zur Galerie Der Büchermix im Godshorner Bücherschrank ist originell. Wer ein bisschen stöbert, findet in jedem Fall anregende Lektüre. Besonders gefragt scheinen Kinder- und Bilderbücher.

Niedrigschwelliges Angebot

Schon kommen die nächsten Nutzer über die Hauptstraße und steuern auf den Bücherschrank zu. Die zehn Minuten, bis sie ihr vorbestelltes Essen im nahe gelegenen Restaurant abholen können, vertreiben sich Anna (16) und Lucca (17) mit einem Blick auf die bunte Auswahl. Einige Bücher amüsieren die beiden Teenager. „Schau mal, hier erklärt einer, wie man eine Homepage erstellt. Das Buch ist von 1993“, sagt Lucca und liest einige Sätze vor. Die Anleitung wirkt wie aus einer anderen Welt. Brehms Tierleben von 1970, das sich Anna gegriffen hat, erscheint dagegen zeitlos informativ.

Die Anleitung zur Nutzung des Godshorner Bücherschranks hängt gut sichtbar an der Schranktür. Quelle: Patricia Chadde

Es ist 20.08 Uhr, langsam wird es dämmerig. Die beiden Jugendlichen holen ihre Pizzakartons beim Italiener ab, Zozan Agirman ist mit den Kleinen zu dieser Zeit bereits wieder daheim.

Von Patricia Chadde