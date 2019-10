Britischer Humor wird auf Kulturbühne zelebriert

Godshorn

Andy Reed, Christoph Gebhard und Tommy Kraus zelebrieren britischen Humor – vom Feinsten. Als Slightly Piccadilly gastieren sie nun am Sonnabend, 26. Oktober, beim Kulturring Godshorn. Und die drei Protagonisten haben mit Akkordeon, Fidele, Gitarre, Zitter, Kontrabass, Banjo, Mandoline und Mundharmonika reichlich Instrumente im Gepäck.

Wer auf charmant, amüsante Art britische Kultur und Musik kennen lernen will, sei hier richtig, betont Kulturring-Chef Detlef Euscher. Slightly Piccadilly schlägt den Bogen vom traditionellen Folksong über kulturelle Eigenarten bis hin zu echten Überraschungen. Die Gäste erwartet ein durch und durch witziges Happening mit deutscher Moderation.

Das Gastspiel beginnt um 20 Uhr auf der Kleinkunstbühne des Kulturrings Godshorn am Spielplatzweg 20. Einlass ist um 19 Uhr. Karten kosten 18 Euro. Es gibt sie bei Buch und Papier Monika Frommeyer, Alt Godshorn 86, und am Veranstaltungstag ab 19 Uhr an der Abendkasse.

Von Sven Warnecke