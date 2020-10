Langenhagen

Vor einem Restaurant an der Walsroder Straße in Langenhagen ist am späten Dienstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist noch unklar, 21 Feuerwehrleute waren gut eine Stunde lang im Einsatz. Die Polizei sperrte die Einmündung Walsroder Straße/ Konrad-Adenauer-Straße während der Löscharbeiten weiträumig ab.

Die Scheiben zum Gastraum halten stand

Zugführer Karsten Patz erreichte die Einsatzstelle, die nur etwa 400 Meter vom Feuerwehrhaus entfernt lag, bereits wenige Minuten nach der Alarmierung um 17.25 Uhr. Seine Erkundung bestätigte einen großflächigen Brand im Terrassenbereich vor dem Restaurant.

Sowohl das Restaurant als auch die darüber liegenden Wohnungen waren bereits geräumt, sodass sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrierte. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen schnell löschen. Die Scheiben zum Gastraum hielten trotz der starken Flammenbildung stand, die Einsatzkräfte konnten das Feuer rechtzeitig vom Haus fernhalten. So wurde nur der Außenbereich beschädigt: Stühle und Tische, einen Zaun, die Fenster und die Fassade mit Markise und Werbeschild.

Polizei sperrt Kreuzung weiträumig ab

Zeitgleich zur Brandbekämpfung durchsuchte ein weiterer Atemschutztrupp die Räume. Vor einem Seiteneingang platzierte die Feuerwehr ein Belüftungsgerät, um den Brandrauch aus dem Restaurant zu drücken. Währenddessen sperrte die Polizei die Kreuzung vor dem Gebäude weiträumig ab. Eine Person wurde kurz vom Rettungsdienst untersucht.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover war vor Ort. Am Montag sollen noch Brandermittler versuchen, die Brandursache zu ermitteln.

Exakt eine Minute vor der Brandalarmierung hatte es bereits eine andere Einsatzanforderung für die Ortsfeuerwehr Langenhagen gegeben. An der Irisstraße stand aus unbekannter Ursache Wasser knöchelhoch im Keller eines Mehrfamilienhauses. Die dorthin alarmierten Feuerwehrleute rückten dann jedoch zur Brandbekämpfung aus, am Irisweg übernahm eine Installationsfirma.

