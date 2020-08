Langenhagen

Seit einigen Tagen können die Wiesenauer eine ruhige Kugel schieben – auf dem Platz vor dem Quartierstreff gibt es eine neue Boulebahn, die jetzt offiziell eröffnet ist. Lange hatten die Anwohner darauf gewartet, wurde doch der Wunsch nach einer Boulebahn schon im August 2019 geäußert – während des Projektes „Gesund im Quartier – Gesundheitsprävention für Seniorinnen und Senioren“. Auf dem acht Meter langen und zweieinhalb Meter breiten Rasenteppich rollen nun die Kugeln, und das in allen möglichen Spielformen. Nach einer Begrüßungsrede von Friederike Erhart, die das Projekt Gesund im Quartier koordiniert hatte, zerschnitten die Verantwortlichen das grüne Band – das Spiel konnte beginnen.

Paten und und Probewürfe

Die beiden Boulebahnpaten Martin Giesecke-Ehlers und Gunter Halle erklärten zu Beginn die Herkunft des Spiels und die Regeln. Dann ging es mit großer Begeisterung an den Start, nach einigen Probewürfen wurden bereits die Punkte ausgezählt. Dass Boule ein Spiel ist, das Menschen zusammenbringt, zeigte sich an diesem Tag auch auf dem Quartiersplatz: Menschen unterschiedlichster Generationen und Kulturen genossen miteinander die Zeit.

Aktionen rund um Boulebahn geplant

Die Boulebahn liegt während des Sommers und Herbstes spielbereit vor dem Quartierstreff Wiesenau aus. Kugeln zum Ausleihen gibt es im Quartierstreff, Nutzer können aber auch eigene Kugeln mitbringen. Und die Boulebahnpaten werden noch die ein oder andere Aktion auf die Beine stellen. Zum 1. August übernahm Anna-Marie Eichhorn die Koordination des Projektes und wird weitere Angebote organisieren.

Das Projekt Gesund im Quartier wird von den gesetzlichen Krankenkassen gefördert und will einen Beitrag zu einer gesunden Lebensweise leisten. Weitere Informationen erhalten Interessierte im Quartierstreff Wiesenau unter Telefon (0511) 8604216 sowie nach einer per E-Mail an koerner@ksg-hannover.de.

Von Stephan Hartung