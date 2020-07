Langenhagen

Sie hatten mit vielem gerechnet. Vor allem aber mit übrig gebliebenen Waffenresten aus vergangenen Kriegen. Gefunden haben die Unternehmen, die den Untergrund für das neue Gymnasium in den vergangenen Monaten aufbereitet haben, jedoch auch ganz anderes. Darunter war ein verschrotteter VW-Bulli noch das Amüsanteste. Vor allem aber haben die Firmen Boden gefunden, auf den man kein Gymnasium stellen kann. „Wir mussten überraschend große Teile des Bodens komplett austauschen“, sagte die Architektin Annegret Kufferath am Dienstag dem technischen Schulbauausschuss. Die Kosten für die Aufbereitung und die Entsorgung des entnommenen Bodens stiegen damit um gut 74 Prozent (2,1 Millionen Euro) auf 4,94 Millionen Euro.

Dass der Bau zeitlich dennoch nicht in Verzug kommt, liegt an einem Kniff. „Wir haben die Flächen in Abstimmung mit der Rohbaufirma in Quadranten eingeteilt und den Boden entsprechend aufbereitet“, erläuterte Kufferath. Auf dem ersten Abschnitt habe das Unternehmen deshalb jetzt termingerecht seine Baustelle einrichten können. Auf dem Rest sorgten derzeit jedoch auch viele, für jedermann sichtbare Wasserleitungen dafür, das beim Bodenaustausch aufgelaufene Grundwasser aus der Baustelle zu entfernen.

Die Baufläche ist nun in Quadranten aufgeteilt, die Zug um Zug an die Firma für den Rohbau übergeben werden. Quelle: Rebekka Neander

Kostensteigerungen im Sicherheitspuffer enthalten

Am kalkulierten Kostenrahmen von gut 93 Millionen Euro ändern die Überraschungen bei der Bodenaufbereitung erst einmal nichts, wie auch Jens-Wilhelm Brand vom Steuerungsbüro Constrata bestätigte. Die Mehrkosten lägen innerhalb des eingeplanten Sicherheitspuffers. Brand bezeichnete die Ergebnisse der zurückliegenden Ausschreibungen als nicht zufriedenstellend. Innerhalb der Baubranche sei von einer Corona-Krise noch nicht viel zu spüren. Erst in der zweiten Jahreshälfte, so Brand, werde der private Konsum stärker wegbrechen. „Die Vergabeergebnisse für die dann folgenden Ausschreibungen beispielsweise zur Haustechnik werden deshalb besser ausfallen“, sagte Brand im Ausschuss.

Baudezernent Carsten Hettwer überbrachte den Politikern am Ende der Debatte noch eine nicht unwichtige Randnotiz: „Inzwischen liegt uns für das Gymnasium übrigens die vollständige Baugenehmigung vor.“

Von Rebekka Neander