Für 300.000 Euro lässt die Region Hannover zentral in Langenhagen eine weitere Bike&Ride-Anlage errichten.

Insgesamt 160 Fahrräder können an der im Frühjahr 2020 eröffneten Anlage am Berliner Platz abgestellt werden. Die nun im Bau befindliche Anlage am Straßburger Platz wird Raum für 60 Räder bieten. Quelle: Region Hannover (Archiv)