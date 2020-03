Betrieb in Godshorn: Alarmanlage vertreibt Einbrecher

Godshorn

Er war gerade dabei, ein Fenster aufzuhebeln. Doch eine laute Alarmanlage hat einen Einbrecher verschreckt. Der Unbekannte ist unverrichteter Dinge geflüchtet.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Dienstagmorgen bei einem Betrieb in der Bayernstraße. Dort versuchte der Täter in das Gebäude einzusteigen – als um 5.30 Uhr der Alarm losging. Den Betrieb hat er nicht betreten.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Das Langenhagener Kommissariat nimmt Hinweise unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Alle Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie im Polizeiticker.

Von Julia Gödde-Polley