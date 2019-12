Benefiztanzshow bringt 1800 Euro für Hilfsfonds ein

Langenhagen

Das war eine Show der Rekorde: Der Theatersaal hat ganz im Zeichen von kleinen und großen Tänzern gestanden. Sylvie’s Dance und Gymnastic Studio richtete am Wochenende an zwei Tagen seine große Weihnachtsfeier aus. Traditionell handelt es sich dabei um eine Show mit Benefizcharakter. Der Erlös kommt dem Hilfsfonds Langenhagener helfen Langenhagenern zugute. In diesem Jahr kann er sich über stolze 1800 Euro freuen. „Das sind 300 Euro mehr als im Vorjahr. So viel hatten wir noch nie“, sagte Sylvie Zander nach der Auszählung am Montag. Der Inhaberin des Studios war die Freude deutlich anzumerken.

Gebühren mindern den Erlös

Insgesamt 1000 Zuschauer bezahlten eine Eintrittskarte für die beiden Shows, die durchschnittlich 8 Euro kostete. Abzüglich der eigenen Kosten für Materialien und Aufwendungen sowie die Abgabe an die Gema wurde aus 8000 Euro aus dem Ticketverkauf dann 1800 Euro. „Die Abgaben für die Gema sind enorm. Sonst hätten wir 700 Euro mehr für den Fonds zur Verfügung“, sagte Zander. Wichtig sei aber, „dass wir helfen können. Ohne die 40 ehrenamtlichen Betreuer von meinem Team würde ich draufzahlen, die arbeiten ja auch an zwei Tagen jeweils acht Stunden.“ Vor allem das Drumherum sei sehr hektisch. Die Tänzer treten mehrfach auf, hinter der Bühne müssen sie sich umziehen und das richtige Kostüm erhalten. „Und wir haben 60 CDs dabei, da muss man erst mal die richtigen Scheiben auflegen. Vieles bekommen die Zuschauer nicht mit“, sagte Zander.

Zur Galerie Sylvie’s Dance und Gymnastic Studio richtet eine große Weihnachtsshow im Theatersaal Langenhagen aus.

Zu sehen bekamen die Zuschauer ein buntes Programm von jeweils drei Stunden. Die Namen der Protagonisten lauteten Pretty Dancers, Flying Devils und Dance Factory. Es gab tänzerische und akrobatische Elemente zu Musik von Pop über Hip-Hop bis hin zu Ballettklängen. Im Einsatz waren Kinder aus allen Altersstufen – aber auch die Lady Devils. Einige Mitglieder dieser Formation sind bereits vom ersten Tag an dabei. Und das Tanzstudio feiert in diesem Jahr immerhin schon sein 30-jährige Bestehen.

Aufruf zur Spende vor Ort

Im Herbst begannen die Vorbereitungen für die Show. Bis kurz vor Beginn arbeiteten Zander und ihr Team am Feinschliff. Nach den Auftritten wird es jetzt Zeit für weihnachtliche Besinnung? Zander lachte. „Ab 20. Dezember habe ich die Möglichkeit, endlich mal ein wenig runterzufahren.“ Zuvor will sie noch die Überweisung an den Hilfsfonds fertig machen – und eine wichtige Botschaft loswerden: „Es wird viel gespendet, was gut ist. Aber oft weiß man nicht, wohin es geht. Daher sollten die Langenhagener mehr daran denken, dass sie vor Ort spenden und damit Menschen aus ihrer Heimat helfen.“

