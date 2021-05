Langenhagen

Viele Menschen mit Behinderung können ihr Wahlrecht nicht eigenständig und ungehindert ausüben, weil es oft an dringend erforderlichen Hilfsmitteln oder Unterstützung in den Wahllokalen fehlt. Auf diese Problematik hat der Beirat für Menschen mit Behinderungen der Stadt Langenhagen anlässlich des Europäischen Protesttags für Gleichstellung behinderter Menschen am 5. Mai hingewiesen.

Deshalb hat das Langenhagener Gremium einen Antrag an den Rat der Stadt gestellt, damit diesen Menschen Hilfsmittel zur Verfügung gestellt werden sollen, damit tatsächlich alle Wahlberechtigten in die Lage sind, ihr Kreuz machen zu können, berichtet die Beiratsvorsitzende Astrid Schubart.

Beirat stellt Antrag an die Politik in Langenhagen

„Deine Stimme für Inklusion – Mach mit!“ lautet das Motto des europäischen Protesttages, dem sich der Beirat verpflichtet fühlt. „Es reicht nicht, dass man mit einem Rollstuhl in die Wahlräume kommt, es braucht so viel mehr“, sagt Schubart. Viele behinderte Menschen bräuchten mehr Unterstützung im Wahllokal. Wahlschablonen für Menschen mit Sehbehinderungen und für Blinde oder geschulte Wahlhelfer als Assistenz bei der Stimmabgabe nennt sie nur zwei Beispiele.

Mit dem Antrag will der Langenhagener Beirat dafür sorgen, dass in der Stadt die erforderlichen Assistenzen und Hilfsmittel in allen Wahlräumen zur Verfügung stehen. In diesem Jahr sind Kommunal-, aber auch Bundestagswahlen. „Wir vom Beirat für Menschen mit Behinderungen setzen uns ein für barrierefreie Wahlen“, betont Schubart. Kein Mensch solle aufgrund seiner Beeinträchtigung an der freien Wahlausübung gehindert werden.

Ihren Angaben zufolge haben gut 13 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland eine körperliche, geistige, psychische oder eine Sinnes-, Sprach- oder Lernbehinderung. Es gehe also nicht – wie häufig vermutet – um eine kleine Minderheit. „Für all diese Menschen machen wir uns mit unseren Anträgen an die Stadt und den Rat im Sinne unserer Bürger und Bürgerinnen stark“, so Schubart.

