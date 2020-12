Godshorn

Ihre genaue Platzierung kennen die Verantwortlichen nicht, aber das ändert nichts an ihrem großen Erfolg: Mit seinem Begegnungscafé hat das Flüchtlingsnetzwerk Godshorn, das unter dem Dach der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten organisiert ist, erfolgreich an einem Wettbewerb des Bündnisses „ Niedersachsen packt an“ teilgenommen.

Das Bündnis, in der niedersächsischen Staatskanzlei in Hannover beheimatet, hatte unter dem Motto „Erfolgsgeschichten“ dazu aufgerufen, dass sich Einrichtungen mit gelebter und gut funktionierender Integration in einem Video präsentieren sollen.

Nun stand in einer Onlinekonferenz die Preisverleihung der sogenannten Anerkennungs-Oscars in fünf Kategorien auf dem Programm. Die Godshorner hatten in der Kategorie „Gesellschaftliche Teilhabe“ mitgemacht und wussten bereits im Vorfeld, dass sie unter 90 Einsendungen die erste Runde überstanden und bereits den Sprung in die Top 15 geschafften hatten. Zur fünfköpfigen Jury gehörten dabei auch der Musikproduzent Mousse T., die Regisseurin Franziska Stünkel und die DFB-Schiedsrichterin Riem Hussein.

Jury ist hochkarätig besetzt

Nach Meinung der Jury setzt das Projekt Soccer Refugee des Landessportbundes Niedersachsen und des Niedersächsischen Fußballverbandes das Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe am besten um, es belegte Rang eins. Die weiteren Platzierungen wurden jedoch nicht benannt – auch nicht, welchen Platz die Godshorner unter den besten 15 Einsendungen belegen.

Für die Verantwortlichen stellt das aber kein Problem dar. „Es war ein großer Erfolg für uns, so weit gekommen zu sein“, sagte Insa Becker-Wook, Leiterin des Begegnungscafés. Stolz habe ihre Mitstreiter und sie selbst gemacht, dass das eigene Werk während der Onlinekonferenz noch kurz präsentiert wurde. „Bei der Vorstellung der Beiträge sind kurze Sequenzen unseres Films über das Begegnungscafé gezeigt worden. Das hat uns sehr gefreut. Wir sind auf einem guten gemeinsamen Weg.“

