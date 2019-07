Langenhagen

Fahrradfahrer aufgepasst: Dieser Ratschlag ist neuerdings in Langenhagen durchaus angebracht. Denn die Stadt ebnet derzeit einmal mehr Meter um Meter buchstäblich neue Wege für den nicht oder nur schwach motorisierten Zweiradverkehr. Was auf den ersten Blick eindeutig aussieht, offenbart bei genauerem Hinsehen jedoch die eine oder andere Besonderheit. Hier ein Überblick:

Seit dem vergangenem Jahr buddelt sich am Reuterdamm die Stadt auf der südlichen Seite der Durchgangsstraße durch den Geh- und Radweg. 2018 galt der Startschuss dem Bereich Pferdemarkt bis Virchowstraße. In diesem Jahr nun folgt das längere Zwischenstück bis zur Kreuzung an der Theodor-Heuss-Straße. Im nächsten Jahr folgt der Rest bis zur Stadtgrenze Richtung Isernhagen. Die Route dort unterteilt sich optisch sehr klar zwischen Hellgrau für Fußgänger sowie Dunkelgrau für Zweiräder. Die Grenze ist damit sicht- und spürbar eine Linie aus gröberem Gestein, das auch für Sehbehinderte klar erkennbar ist. Das einzige, was hier jedoch fehlt, ist das eigentlich für solche Pisten bekannte blaue, runde Schild.

Östlich der Bushaltestelle Ehrlichstraße ist die neue Farbenlehre am Reuterdamm bereits erkennbar: Dunkelgrau ist der neue Radweg, hellgrau der Bereich für Fußgänger. Quelle: Rebekka Neander

Der Grund dafür ist simpel. „Wir haben am Reuterdamm keine Nutzungspflicht für Radfahrer“, sagt die städtische Verkehrsplanerin Anette Mecke „Deshalb weisen wir dort auch keinen Radweg aus.“ Jedenfalls nicht mit dem offiziellen Straßenverkehrsschild. Dennoch mache die Stadt getrennte Routen zumindest baulich erkennbar. Denn die vorhandene Breite des Seitenstreifens lasse einen getrennten Geh- und Radweg zu. Anders verhält es sich entlang der Theodor-Heuss-Straße, wo die Stadt im vergangenen Jahr den Bereich zwischen dem Reuterdamm und der Robert-Koch-Straße neu gepflastert hat. „Weil die Fahrbahn viel schmaler ist als auf dem Reuterdamm, dürfen Fahrräder dort nicht auf der Fahrbahn fahren.“ In dem neu gepflasterten Bereich ist dies ein gemeinsamer Geh- und Radweg. Die Fläche ist deshalb einheitlich hellgrau. Erst südlich der Robert-Koch-Straße ist genügend Platz für getrennte Spuren.

Deutlich erkennbar sind entlang dieser Straße auch die neuen, rot markierten Bereiche. „Sie sollen bei Einmündungen den Autofahrern zeigen, dass es hier etwas Besonderes gibt“, sagt Mecke. In diesem Fall bedeutet es: Es kommen Fahrräder von beiden Seiten. „In Absprache mit der Polizei haben wir darauf verzichtet, Fahrradspuren generell rot zu malen, weil man sich sonst daran gewöhnt.“ Rot markiert ist dort auch die Ein- und Ausfahrt zur Wasserwelt. Zusätzlich zur roten Farbe hat der städtische Eigenbetrieb Bad dort nun auch eine deutlich spürbare Bodenschwelle eingebaut – samt lesbarem Warnhinweis.

Klare Trennung zwischen Radfahrverkehr und Fußgängern herrscht künftig auch entlang der Walsroder Straße zwischen Langenforther Platz und Konrad-Adenauer-Straße. Quelle: Rebekka Neander

Bunter ist auch die Walsroder Straße zwischen Langenforther Platz und Konrad-Adenauer-Straße geworden. Auch dort gibt es jetzt auf östlicher Straßenseite einen sowohl im Bodenbelag erkennbaren als auch per Verkehrsschild offiziell ausgewiesenen getrennten Geh- und Radweg. Allzu viel Gas geben sollten Zweiradfahrer dort jedoch nicht, zumindest nicht in Fahrtrichtung Norden. Unmittelbar hinter der großen Eiche auf Höhe des Kinos verschwenkt der Radweg nicht nur nach rechts, er endet dort auch.

Stadt bleibt am Kino nicht genügend eigener Platz

„Die Breite des verbleibenden städtischen Grundstücks ist dort zu gering für getrennte Spuren“, erläutert Mecke. Ein großes Problem sieht sie dort jedoch nicht. „Wir erwarten an dieser Stelle nicht viele Fußgänger, deshalb sollte ein gemeinsamer Geh- und Radweg dort unkritisch sein.“ Der Vorplatz des Kinos ist nicht Eigentum der Stadt. Sie muss sich mit der Ausweisung für Fußgänger und Radfahrer auf das beschränken, was ihr gehört, auch wenn die Fläche nicht nur optisch mehr als ausreichenden Platz für beide Nutzergruppen bereithält.

Mit der getrennten Wegeführung ist auf Höhe des Forum-Vorplatzes Schluss: Weil die zur Verfügung stehende Breite nicht ausreicht, endet der Radweg. Ab diesem Punkt müssen sich Fußgänger und Radfahrende den Platz teilen. Quelle: Rebekka Neander

Während für den Zweiradverkehr in diesem Bereich der Walsroder Straße klare Nutzungspflicht des Radweges gilt, ist dies südlich des Langenforther Platzes nicht so. „Der Seitenbereich an der Walsroder Straße neben der Fahrbahn ist zwischen Langenforther und Berliner Platz zu gering für einen eigenen Radweg“, sagt Mecke. Fahrräder müssen deshalb dort mit den Autos die Fahrbahn gemeinsam nutzen – auch wenn die Situation aufgrund der mehrfach wechselnden Fahrspuren und Parkplätze durchaus unübersichtlich ist. Am Berliner Platz habe die Stadt deshalb die Überführung des dort endenden Radweges auf die Fahrbahn ganz betont mit dicken Blockstreifen markiert. „Die meisten Radfahrer sind in diesem Bereich aber ohnehin im Wohngebiet des Hindenburgviertels unterwegs“, sagt Mecke.

Verlauf des Radschnellweges bleibt bis Herbst unklar

Unklar ist der Verlauf des diskutierten Radschnellweges. „Wir warten jetzt auf die Vorschläge der Region Hannover“, sagt Mecke. Voraussichtlich im Herbst lägen sie vor. Klar seien bis dahin nur die zwei Eckpunkte: Beginn am Silbersee und Ende in Kaltenweide. „Aber wie die Route durch Langenhagen führen wird, ist am Ende eine Entscheidung der Politik.“ Denn ganz gleich, welche Strecke ausgewählt wird, Konflikte mit anderen Interessen seien programmiert. „Werden wir Fahrradstraßen ausweisen?“, stellt Mecke in den Raum. „Oder fallen Parkplätze weg? All das müssen wir dann diskutieren.“

Reuterdamm bekommt neue Verkehrsinsel Auf dem Reuterdamm wird es im August noch einmal eng. Auf Höhe der Virchowstraße entsteht dann eine neue Verkehrsinsel, damit Fußgänger und Radfahrer sicherer über die viel befahrene Straße kommen. Dafür muss die Stadt den Reuterdamm in den nächsten Wochen zeitweise halbseitig sperren. Bislang haben die Arbeiter auf der Südseite des Reuterdamms bereits den bisherigen Gehweg komplett hochgenommen. Er wird ab der Einmündung der Virchowstraße in Richtung Osten künftig schmaler verlaufen, um auf der Fahrbahn den nötigen zusätzlichen Platz für die Verkehrsinsel zu schaffen. Sobald auf der Südseite des Reuterdamms diese Arbeiten abgeschlossen sind, geschieht das Gleiche auch auf der gegenüberliegenden, nördlichen Straßenseite. Danach sei die Baustelle nur noch einspurig passierbar. Die dafür notwendige Baustellenampel ist bereits aufgebaut, allerdings dieser Tage noch nicht in Betrieb. Die Gesamtbauarbeiten am Reuterdamm sind nach gegenwärtiger Planung Ende August bis Anfang September fertig, heißt es im Rathaus.

Von Rebekka Neander