Langenhagen

Aktuell sind mehrere Flächen auf dem östlichen Parkplatz am Silbersee in Langenhagen mit Bauzäunen gesperrt. Das Areal ist laut Stadtsprecherin Juliane Stahl Teil eines Forschungsprojekts. Nicht zum ersten Mal wird an dem beliebten Ausflugsziel geforscht oder gesucht. Wegen brisanter Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg wurde das Areal umfangreich sondiert und saniert.

Stahls Angaben zufolge befindet sich einer von mehreren Forschungsstandorten bundesweit in Langenhagen. „Ein Team von der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Göttingen (HAWK) untersucht derzeit, wie sich die Standortbedingungen für Stadtbäume verbessern lassen – unter anderem mit Erkenntnissen, die sie mittels zweier Flächen auf dem östlichen Parkplatz gewinnen“, heißt es von Stahl weiter. Um zu verhindern, dass dort in der nächsten Zeit Fahrzeuge abgestellt werden, sind die Forschungsbereiche mit Bauzäunen abgesperrt.

Projekt ist auf zwei Jahre angelegt

„Das Projekt ist auf zwei Jahre angelegt“, ergänzt Langenhagens Bürgermeister Mirko Heuer. „Klar, in dieser Zeit stehen uns am Silbersee vielleicht vier oder sechs Parkplätze weniger zur Verfügung. Doch das ist eine relativ kurze Spanne, wenn man bedenkt, dass hier langfristige Erkenntnisse für unsere Stadtbäume gewonnen werden.“

Insbesondere einigen Eichen auf dem östlichen Silberseeparkplatz ist anzusehen, dass sie sich an diesem Standort unwohl fühlen. Sie wüchsen kaum und bildeten immer mehr Totholz aus, berichtet Stahl. So reagierten sie, wenn sie sich nicht ausreichend mit Wasser, Sauerstoff und Nährstoffen versorgen könnten. Ein Grund für eine solche Unterversorgung sei eine starke Bodenverdichtung. „Sie kann entstehen, wenn Autos über unversiegelte Flächen fahren und für eine geraume Zeit dort abgestellt werden“, erläutert die Stadtsprecherin.

In ihrem Projekt wollen die Forschenden untersuchen, ob verdichtete Bodenstrukturen etwa mit Untersaaten verbessert werden können. Dieses Verfahren sei aus der Landwirtschaft bekannt, um etwa die verdichtete Pflugsohle aufzubrechen, sagt Stahl. Die Pflanzen sollen den Boden intensiv durchwurzeln und damit auflockern. Gleichzeitig müssen sie die vorherrschenden Standortbedingungen wie Verschattung, Trockenheit und Nährstoffverfügbarkeit tolerieren. Darauf wurde bei der Auswahl der Arten für die genutzte Saatgutmischung streng geachtet.

Von Sven Warnecke