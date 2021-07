Langenhagen

Ende Februar hat der Langenhagener Rat die Sanierung des Rathauses und einen Anbau auf dem Parkplatz am Waggumer Hof beschlossen. Das Projekt soll mehr als 68 Millionen Euro kosten und ist eines der größten Bauvorhaben der Stadt in den nächsten Jahren. Schon vor Monaten hatte es aus der Opposition im Rat Kritik gehagelt – die Stadt könne sich das neben den vielen Schulneubauten wegen der angespannten Finanzlage nicht leisten. SPD und CDU hatten sich jedoch mehrheitlich dafür ausgesprochen. Nun will das Bündnis unabhängiger Bürger Langenhagen (BBL) gegen die tatsächliche Realisierung des Projekts vorgehen – mit einem Bürgerbegehren.

So könnte der Rathausanbau auf dem Parkplatz in Langenhagen aussehen. Quelle: Architekturbüros Schenker Salvi Weber

Darüber hat BBL-Fraktionsvorsitzender Jens Mommsen den Bürgermeister informiert. In dem Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, findet sich auch schon die Frage zu einem möglichen Bürgerentscheid: „Sollen der Rathausneubau und alle nicht gesetzlich notwendigen Sanierungen des alten Rathauses bis 2027 gestoppt beziehungsweise verschoben werden, um vorher mit erster Priorität alle wichtigen Schul-, Kita- und Feuerwehrneubauten und Sanierungen durchzuführen?“

BBL meint, die Stadt sei zu hoch verschuldet

In der Begründung der BBL heißt es, ein solches Projekt „würde die Leistungsfähigkeit der Stadt übersteigen und die Umsetzung von dringend erforderlichen Investitionen in Schulen, Kitas und Feuerwehrbauten gefährden“. Die anstehenden Investitionen überstiegen die maximal mögliche Schuldenaufnahme der Stadt, so Mommsen. „Verantwortliches Handeln im Sinne der Generationengerechtigkeit erfordert eine klare Priorisierung für Bildung und Sicherheit.“ Im Schuldenentwicklungsplan steht zum Ende des Planzeitraums 2030 fast eine halbe Milliarde Euro Schulden für die Stadt.

Bürgermeister und Ratsmehrheit halten Projekt für wirtschaftlicher

Die Ratsmehrheit und Bürgermeister Mirko Heuer (CDU) hingegen hatten bei der Entscheidung für den Neubau und die Sanierung vor wenigen Monaten damit argumentiert, dass es sogar wirtschaftlicher sei, weil die Stadt sich derzeit in diversen teuren Mietverhältnissen befindet und nicht genug Räume für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat. Ihm sei nicht bekannt, dass andere Projekte wegen des Rathauses hintenanstehen müssten, erläuterte Heuer im Februar. Stadtbaurat Carsten Hettwer verwies darüber hinaus auf die schlechten Bedingungen im dringend sanierungsbedürftigen alten Rathaus.

Lesen Sie auch: Neues Rathaus soll mehr als 68 Millionen Euro kosten

So könnte das Bürgerbegehren ablaufen

Einen entsprechenden offiziellen Antrag wollte Mommsen im Rathaus abgeben. Der dafür zuständige Verwaltungsausschuss müsste dann am Montag, 19. Juli, darüber entscheiden. Mit einem Bürgerbegehren kann laut Niedersächsischer Kommunalverfassung beantragt werden, dass die Bürgerinnen und Bürger in einer Kommune über eine Angelegenheit abstimmen und entscheiden. Damit das Begehren Erfolg hat, müssen in Kommunen mit bis zu 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern mindestens 10 Prozent der Wahlberechtigten unterschreiben.

Bei der vergangenen Wahl in Langenhagen zählten dazu fast 40.000 Personen – das macht etwa 4000 erforderliche Unterzeichnerinnen und Unterzeichner. Wird diese Quote erreicht, muss die Stadt binnen drei Monaten einen Bürgerentscheid organisieren. Dieses Votum ist verbindlich, wenn die Mehrheit der gültigen Stimmen auf Ja entfällt und diese Mehrheit mindestens 20 Prozent der Wahlberechtigten ausmacht.

Von Sebastian Stein