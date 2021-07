Langenhagen

Zwei Autos sind am Dienstag, 27. Juli, um 7.13 Uhr auf der Flughafenstraße (B 522) in Richtung Flughafen zusammengestoßen. Ein 49-jähriger Mann fuhr mit seinem weißen Ford-Transit-Lieferwagen auf dem linken der zwei Fahrstreifen. Rechts neben ihm setzte eine zweite beteiligte Person mit ihrem roten BMW 330d zum Überholen eines davor fahrenden Wagens an.

Dabei kollidierten die beiden Autos. Der Sachschaden ist nur gering, ein Seitenspiegel brach ab, Personen wurden nicht verletzt. Die Langenhagener Polizei sucht zur Klärung der Unfallursache Zeugen, insbesondere den überholten und bislang unbekannten Fahrer auf der rechten Spur. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon (05 11) 1 09 42 15 entgegen.

Von Sebastian Stein