Langenhagen

Die Polizei sucht Unbekannte, die bereits in der vergangenen Woche in Schulenburg an der Langenhagener Straße und an der Gleiwitzer Straße in Godshorn zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen haben. In Schulenburg scheiterten die Täter jedoch. Dennoch richteten die Diebe einen hohen Schaden von knapp 4100 Euro an. Nun fahnden die Ermittler nach den Automatenknackern und bitten um Zeugenhinweise.

Diebe stehlen Fahrrad

Zudem sucht die Polizei Einbrecher, die aus einer Garage an der Kastanienallee in Langenhagen zwischen Sonnabend etwa 22 Uhr und Sonntag gegen 6 Uhr ein anthrazitfarbenes Herrenrad der Marke Bicycles Räder gestohlen haben. Das Gefährt hat einen Wert von etwa 500 Euro.

Hinweise erbittet die Polizei unter (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke