Langenhagen

Die Polizei sucht Autoknacker, die zwischen Dienstag etwa 19.30 Uhr und Mittwoch gegen 7.20 Uhr einen am Pestalozziweg in Langenhagen geparkten Ford-Transporter aufgebrochen haben. Die Täter hatten die Tür zur Ladefläche aufgehebelt und anschließend dort gelagerte Baumaschinen im Wert von etwa 1000 Euro entwendet.

Keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen lassen

Ein weiterer Autoaufbruch ereignete sich am Mittwoch zwischen 7.05 Uhr und 15.50 Uhr am Harkenkamp in Langenhagen. Wie Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes, am Donnerstag berichtet, hatten die Täter die Seitenscheibe eines Renault Megane eingeschlagen und einen im Innenraum liegenden Rucksack mitgenommen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Die Polizei appelliert, keine Wertsachen sichtbar in Fahrzeugen liegen zu lassen, denn das kann durchaus Diebe anziehen. Hinweise erbittet das Kommissariat, Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen von Polizei und Feuerwehr in Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke