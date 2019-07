Godshorn/Kaltenweide

Die Polizei Langenhagen sucht Unbekannte, die einen an der Münchner Straße im Gewerbegebiet Godshorn abgestellten Mercedes-Lastwagen gestohlen haben. Polizeisprecher Patrick Götze beziffert den Wert des Fahrzeugs auf etwa 30.000 Euro. Der erst zwei Jahre alte Lkw wurde zwischen dem 17. Juni, 6 Uhr, und Montag, 8. Juli, 17 Uhr, entwendet.

Zudem suchen die Polizisten Autoknacker, die zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 8.40 Uhr, zwei BMW der Fünfer-Reihe aufgebrochen haben. Die Fahrzeuge waren am Helene-Weber-Weg und am Theanolte-Bähnisch-Weg in Kaltenweide abgestellt. In beiden Fällen bauten die Täter die Multifunktionslenkräder samt Airbags aus. Offenbar hatten die Unbekannten mittels Elektronik die Verriegelungen der beiden Fahrzeuge, die mit sogenanntem Keyless Entry ausgestattet sind, überwunden. Den Schaden beziffert Götze auf etwa 3000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke