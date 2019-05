Godshorn

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Dienstag gegen 17 Uhr und Donnerstag etwa 6.20 Uhr im Gewerbegebiet Godshorn acht geparkte Fahrzeuge aufgebrochen haben. Die Autoknacker hatten es auf die Airbags abgesehen. Den Schaden beziffert Langenhagens Kommissariatssprecher Patrick Götze am Freitag auf etwa 15.000 Euro. Die Ermittler prüfen einen Tatzusammenhang.

Nach Angaben Götzes hatten die Täter an der Bayernstraße sowie am Frankenring zugeschlagen. Auf dem Gelände einer Autolackiererei wurden fünf Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller aufgebrochen und die Fahrer- und Beifahrerairbags ausgebaut. Er beziffert den Schaden dort auf etwa 6000 Euro. Auf dem Gelände von zwei Firmen am Frankenring brachen die Unbekannten drei weitere Transporter der Marken VW sowie Ford auf und bauten ebenfalls die Airbags aus. Dort entstand ein Schaden in Höhe von circa 9000 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen aus Langenhagen finden Sie hier.

Von Sven Warnecke