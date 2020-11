Langenhagen

In gleich zwei Fällen sind Polizisten in Langenhagen auf Drogendelikte aufmerksam geworden. Am Freitag nahmen Beamte gegen 14.30 Uhr am Graneweg einen wohnungslosen Mann fest. Der 48-Jährige soll eine Frau bereits vor längerer Zeit mit dem Tode bedroht haben. Vor der Leibesvisitation händigte er den Beamten freiwillig eine Konsumeinheit Marihuana aus.

Das zweite Drogendelikt ergab sich im Zusammenhang mit einer Verkehrskontrolle am Sonnabend gegen 1.40 Uhr. Eine Polizeistreife stoppte auf der Walsroder Straße einen 23 Jahre alten Autofahrer. Verschiedene Test ergaben Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Schnelltest bestätigte den Verdacht auf Kokainkonsum. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, ließen ihm eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren ein.

Von Frank Walter