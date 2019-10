Engelbostel

Die Polizei ermittelt gegen eine 25 Jahre alte Frau, die sich am Steuer ihres Toyota Corolla mit ihrem Handy beschäftigt haben soll – und nach Auskunft eines Sprechers des Kommissariats Langenhagen auf der Stelinger Straße in Engelbostel einen Unfall verursacht hat. Dabei wurde am Montag gegen 17.50 Uhr eine andere Autofahrerin verletzt.

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilte, driftete die Unfallverursacherin während der Fahrt zunächst nach links in den Gegenverkehr und prallte dann in das Heck eines vor ihr fahrenden VW. Die Golf-Fahrerin verletzte sich dabei leicht. An beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Polizei fahndet nach flüchtigem Unfallfahrer

Zudem sucht die Polizei nach einem flüchtigen Unfallfahrer. Nach Behördenangaben ereignete sich die Karambolage am Montag zwischen 9.30 und 13.10 Uhr an der Karl-Kellner-Straße in Langenhagen. Ein 26 Jahre alter Fahrer eines Skoda Fabia stellte bei der Rückkehr zu seinem Auto einen abgefahrenen Außenspiegel fest. Vom Verursacher fehlt bisher jede Spur. Die Höhe des Schaden beträgt etwa 850 Euro.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke