Langenhagen

Eine 34 Jahre alte Radfahrerin ist am Mittwoch gegen 10.10 Uhr an der Bothfelder Straße in Höhe des Sollingwegs auf einem Fußgängerüberweg von einer Autofahrerin angefahren worden. Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze hat die ältere Frau am Steuer unbeirrt ihre Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Vorfall zu kümmern. Die Radlerin blieb unverletzt. Götzes Angaben zufolge soll es sich um einen silberfarbenen VW Golf mit hannoverschem Kennzeichen gehandelt haben. Als die Radlerin die Straße überquerte, soll die Autofahrerin sogar noch ihr Fahrzeug beschleunigt und dann das Vorderrad der 34-Jährigen touchiert haben. Hinweise von Zeugen erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke