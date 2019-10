Langenhagen

Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines Mercedes Vito, der am Donnerstagabend in Langenhagen zwei Unfälle verursacht hat und anschließend geflüchtet ist. Der Unbekannte richtete einen Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro an.

Nach Auskunft von Langenhagens Polizeisprecher Patrick Götze ereignete sich der erste Unfall gegen 19.40 Uhr an der Heinrich-Heine-Straße im Kreuzungsbereich zur Vahrenwalder Straße. Dort fuhr der Unbekannte auf einen vor ihm verkehrsbedingt haltenden BMW eines 40-Jährigen auf. Als der BMW-Fahrer die Polizei rufen wollte, flüchtete der Vito-Fahrer. Doch diese Flucht war offenbar so stürmisch, dass der Unbekannte mit seinem Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen zunächst gegen ein Verkehrszeichen fuhr und anschließend mit einer Fußgängerampel kollidierte. Die Flucht gelang trotzdem. Eine Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Nun wird der Unfallfahrer von der Polizei gesucht. Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215.

Von Sven Warnecke