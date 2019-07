Langenhagen

Ohne sich um den Schaden zu kümmern ist ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag zwischen 14 und 17.15 Uhr nach einem Unfall auf einem Parkplatz in Langenhagen geflüchtet.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers beschädigte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken auf dem Besucherparkplatz des Altenheims an der Stadtparkallee den direkt daneben stehenden roten Mercedes. An diesem entstand ein leichter Schaden am hinteren rechten Kotflügel, berichtet der Sprecher. Der Verursacher fuhr davon.

Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Hinweise. Diese nimmt das Kommissariat Langenhagen unter Telefon (0511) 1094215 entgegen.

Von Julia Gödde-Polley