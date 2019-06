Langenhagen

Ein Autofahrer hat am Freitag gegen 0.30 Uhr auf der Walsroder Straße in Langenhagen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze streifte der 45 Jahre alte Mann dabei mit seinem Peugeot fünf am Fahrbahnrand abgestellte Autos. Der Langenhagener blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, genauso wenig wie die Ursache. Die alarmierten Polizisten schlossen aber Alkohol- oder Drogenkonsum ebenso aus wie einen Krankheitsfall. Der Peugeot wurde schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen lesen Sie im Polizeiticker.

Von Sven Warnecke